Путин показал Оливеру Стоуну фейковое видео

В сериале «Путин» Оливера Стоуна российский президент показал режиссеру видео, где, по его словам, зафиксирована «работа нашей авиации» в Сирии.





В действительности, на видео, которое Путин продемонстрировал Стоуну, показано, как американский вертолет «Апач» атакует талибов в Афганистане в 2013 году. Оригинал видео опубликован на официальном сайте military.com.





При этом на американское видео, показанное Путиным под видом российского, наложены переговоры пилотов на русском языке. Предположительно, это переговоры украинских пилотов, которые участвовали в боевых действиях под Донецком.





На YouTube есть копия американского видео с переговорами на русском. Возможно, именно ее Путин и показывал Стоуну.





Сцена, в которой Владимир Путин демонстрирует Оливеру Стоуну видеозапись, содержится в третьей серии сериала «Путин», за который известный американский режиссер, по слухам, получил гонорар в размере $3,5 млн.















