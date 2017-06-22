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Истребитель НАТО пытался атаковать самолет Шойгу
21.06.2017
Натовский истребитель F-16 попытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтики, но его "отогнал" российский Су-27, передает корреспондент РИА Новости.

Самолеты альянса хотели сопроводить борт Шойгу, когда он следовал в Калининград. Самолет, в котором находился министр, летел с эскортом из истребителей морской авиации Су-27.

Один из натовских самолетов попытался приблизиться к борту Шойгу, но между ним и российским лайнером встал Су-27. Истребитель "показал" натовцу вооружение, качнув крыльями. После этого F-16 ретировался.

В Кремле не стали комментировать инцидент, переадресовав все вопросы в Минобороны.

В среду в Калининграде Шойгу проведет выездное заседание коллегии военного ведомства, посвященное вопросам безопасности на западном стратегическом направлении.

Накануне российский  Су-27 поднимался для перехвата над Балтийским морем американского самолета-разведчика RC-135. В ведомстве подчеркнули, что все полеты российских истребителей над нейтральными водами Балтики выполняются в строгом соответствии с международными правилами.

НАТО назвало "стандартными" свои действия во время сближения истребителя Североатлантического альянса с самолетом, в котором находился министр обороны России Сергей Шойгу. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на письменный ответ представителя НАТО на запрос СМИ.

Вечером 21 июня самолеты НАТО второй раз сопроводили самолет министра обороны России Сергея Шойгу, когда министр возвращался из Калининграда. Отмечается, что самолеты сопровождали борт Шойгу на значительном расстоянии, не пытаясь сблизиться.

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