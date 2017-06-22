Истребитель НАТО пытался атаковать самолет Шойгу

Натовский истребитель F-16 попытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтики, но его "отогнал" российский Су-27, передает корреспондент РИА Новости.





Самолеты альянса хотели сопроводить борт Шойгу, когда он следовал в Калининград. Самолет, в котором находился министр, летел с эскортом из истребителей морской авиации Су-27.



Один из натовских самолетов попытался приблизиться к борту Шойгу, но между ним и российским лайнером встал Су-27. Истребитель "показал" натовцу вооружение, качнув крыльями. После этого F-16 ретировался.





В Кремле не стали комментировать инцидент, переадресовав все вопросы в Минобороны.





В среду в Калининграде Шойгу проведет выездное заседание коллегии военного ведомства, посвященное вопросам безопасности на западном стратегическом направлении.



Накануне российский Су-27 поднимался для перехвата над Балтийским морем американского самолета-разведчика RC-135. В ведомстве подчеркнули, что все полеты российских истребителей над нейтральными водами Балтики выполняются в строгом соответствии с международными правилами.





НАТО назвало "стандартными" свои действия во время сближения истребителя Североатлантического альянса с самолетом, в котором находился министр обороны России Сергей Шойгу. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на письменный ответ представителя НАТО на запрос СМИ.



