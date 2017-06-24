Путина оставили без зонта у Могилы Неизвестного Солдата (ФОТО ДНЯ)

В годовщину начала Великой Отечественной войны президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Фотографии сильно промокшего президента вызвали бурное обсуждение в соцсетях.





Почему же президент, несмотря на проливной дождь, был без зонта?









Первым на этот вопрос ответил пресс — секретарь президента Дмитрий Песков. Он пояснил, что это подразумевалось характером мероприятия. «Это как на мемориальной церемонии не снять шляпу», — пояснил он.





Скорее всего решение возлагать цветы без зонта принял сам президент: в протоколе президента не оговаривается, в каких случаях глава государства должен пользоваться зонтом, а в каких — нет.





В свое время источники в Кремле рассказывали нам, какими именно укрытиями от дождей пользуются первые лица. В среднем «президентский» зонт стоил 6000 рублей, весил около 700 граммов, покупкой аксессуара занимались всегда сотрудники администрации главы государства. И протокол, правда, умалчивает насчет того, кто должен нести зонт. Это может быть и сотрудник ФСО, и помощник президента, и даже сам президент.









Люди, близкие к ВВП, подтверждают, что Путин не обращает внимания на погоду, зонты не любит.



Помнится Николай I скончался 18 февраля (2 марта) 1855 года. Официально было объявлено, что император простудился, принимая парад в лёгком мундире, и умер от воспаления лёгких (пневмонии). Что породило множество слухов о его самоубийстве. Якобы царь не смог пережить поражения в Крымской войне и покончил с собой.