Тимченко начал добывать фосфаты в Сирии

"СТНГ Логистика", "дочка" "Стройтранснефтегаза", совладельцем которого является близкий друг российского президента Геннадий Тимченко, получила контракт на восстановление фосфатных месторождений в Сирии недалеко от Пальмиры и уже начала работы при поддержке российской частной военной компании (ЧВК).



В сообщении сайта главного управления геологии и минеральных ресурсов Сирии говорится, что компания начала восстановление и подготовку к добыче сырья на фосфатных разработках Эш-Шаркия и Хнейфис.



Контракт на восстановление добычи на этих месторождениях президент Сирии Башар Асад ратифицировал 23 апреля.



Месторождение Эш-Шаркия расположено в 45 км к юго-западу от Пальмиры, Хнейфис - в 60 км. Прежде суммарный объем их годового производства достигал 3,5 млн тонн, из которых 3 млн тонн шло на экспорт, остальное - на завод по производству удобрений в городе Хомс.







Добыча руды здесь прекратилась 21 мая 2015 года, после захвата этой территории "Исламским государством"*. Сирийской армии при поддержке России и Ирана удалось вытеснить боевиков только в конце мая 2017 года.



Контракт со "Стройтрансгазом" сирийские власти подписали 9 декабря 2016 года. Перед началом операции по освобождению месторождений сирийское издание All4syria 6 апреля писало, что в порт Тартуса, где находится российская военно-морская база в Сирии, прибыли российские суда с оборудованием для добычи и производства фосфатов.