 Rambler's Top100
Французская вилла Людмилы Путиной (ФОТО)
Путин обвенчался с Алиной Кабаевой в Иверском монастыре
Секретная свадьба дочери Путина на курорте "Игора"
Кабаева родила второго ребенка от Путина
Самые свежие анекдоты про Путина и Медведева
Лениградская Правда
28 ИЮНЯ 2017, СРЕДА
info@lenpravda.ru
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
Тимченко начал добывать фосфаты в Сирии
27.06.2017
"СТНГ Логистика", "дочка" "Стройтранснефтегаза", совладельцем которого является близкий друг российского президента Геннадий Тимченко, получила контракт на восстановление фосфатных месторождений в Сирии недалеко от Пальмиры и уже начала работы при поддержке российской частной военной компании (ЧВК).

В сообщении сайта главного управления геологии и минеральных ресурсов Сирии говорится, что компания начала восстановление и подготовку к добыче сырья на фосфатных разработках Эш-Шаркия и Хнейфис.

Контракт на восстановление добычи на этих месторождениях президент Сирии Башар Асад ратифицировал 23 апреля.

Месторождение Эш-Шаркия расположено в 45 км к юго-западу от Пальмиры, Хнейфис - в 60 км. Прежде суммарный объем их годового производства достигал 3,5 млн тонн, из которых 3 млн тонн шло на экспорт, остальное - на завод по производству удобрений в городе Хомс.

Добыча руды здесь прекратилась 21 мая 2015 года, после захвата этой территории "Исламским государством"*. Сирийской армии при поддержке России и Ирана удалось вытеснить боевиков только в конце мая 2017 года.

Контракт со "Стройтрансгазом" сирийские власти подписали 9 декабря 2016 года. Перед началом операции по освобождению месторождений сирийское издание All4syria 6 апреля писало, что в порт Тартуса, где находится российская военно-морская база в Сирии, прибыли российские суда с оборудованием для добычи и производства фосфатов.

Еще одно соглашение было подписано сирийскими властями с самим "Стройтрансгазом", который взялся за оказание услуг по защите, производству и транспортировке газа. Работы должны были начаться 3 июня 2017 года.

| | Поделиться
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:
Новости
Тимченко начал добывать фосфаты в Сирии
27.06.2017
"СТНГ Логистика", "дочка" "Стройтранснефтегаза", совладельцем которого является близкий друг российского президента Геннадий Тимченко, получила контракт на восстановление фосфатных месторождений в Сирии недалеко от Пальмиры.
Тимченко начал добывать фосфаты в Сирии
27.06.2017
"СТНГ Логистика", "дочка" "Стройтранснефтегаза", совладельцем которого является близкий друг российского президента Геннадий Тимченко, получила контракт на восстановление фосфатных месторождений в Сирии недалеко от Пальмиры.
Путина оставили без зонта у Могилы Неизвестного Солдата (ФОТО ДНЯ)
23.06.2017
В годовщину начала Великой Отечественной войны президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Фотографии сильно промокшего президента вызвали бурное обсуждение в соцсетях.
Дайджест федеральных СМИ
Сирийский интерес "повара Путина"
27.06.2017
Коммерческая фирма, связанная с петербургским ресторатором Евгением Пригожиным получит четверть всего газа и нефти с сирийской территории, отвоеванной для режима Башара Асада.
Сокровища в особняке бывшего главы Марий Эл
20.04.2017
В особняке нашли произведения искусства всемирно известных итальянских художников (Боттичелли и Рафаэля), скульпторов и архитекторов эпохи Возрождения. Отмечается, что часть из найденных произведений искусства находится в международном розыске.
Бастрыкина поймали на плагиате
12.04.2017
Следственный комитет начал издавать журнал «Следствием установлено». В первом же номере обнаружены существенные заимствования из статьи, вышедшей в «Московском комсомольце» 15 лет назад.
Панты для тещи Медведева
30.03.2017
Дмитрий Медведев плескался в пантовых ваннах алтайского санатория «Родник Запсиба». Теперь, чтобы принять ванну, Медведеву и его теще так далеко летать не надо.
Бизнес завхоза ФСБ
22.03.2017
Семья завхоза ФСБ Михаила Шекина с помощью разведчиков и бизнесменов из списка Forbes инвестирует в моду, девелопмент и охотничьи хозяйства
Дайджест СМИ Санкт-Петербурга
Крах бизнес-империи ФСО
14.06.2017, Новая газета
Криминальная история взлета и падения главы питерской холдинговой компании «Форум» Дмитрия Михальченко
Как поживают беглые топ-менеджеры «Ленэнерго»
10.05.2017
Апартаменты на Лазурном берегу, коттеджи в Майами - все это позволяет вольготно чувствовать себя бывшим топ-менеджерам «Ленэнерго».
Иллюзия безопасности в петербургском метро
4.04.2017
Сотни металлодетекторов в петербургском метро, призванные охранять горожан от террористов, спустя год после установки не выполняют своей задачи.
Теракт в Петербурге: вторую бомбу удалось обезвредить
3.04.2017
После известия о первом взрыве спецслужбы успели разминировать второе взрывное устройство на другой центральной станции метро — «Площадь Восстания».
Дело о пропаже "сверхсекретных" замков
22.03.2017
При строительстве изолятора "Кресты-2" в Санкт-Петербурге произошла загадочная пропажа секретных замков и ключей от камер, где разместятся четыре тысячи арестантов.
Логин
Пароль
регистрация
забыли пароль?
Реклама на сайте

Архив Ленправды
Темы дня
2017
01 02 03 04 05 06
2016
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
02 03 06 07 08 09
10 11 12
2001
06 07 08 09 10 11
12
Дайджест СМИ
Санкт-Петербурга
2017
01 02 03 04 05 06
2016
01 03 05 06 08 09
10 11
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
Дайджест федеральных СМИ
2017
01 02 03 04 06
2016
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2001
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2000
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1999
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1998
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1997
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10
1996
01 02 03 05 07 08
09 10 11 12
1995
01 02 04 09 11
1994
07 08 09 10 11
1993
10 11
Загрузка...
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
© 2001-2008, Ленинградская правда
info@lenpravda.ru