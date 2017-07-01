Экс-министр обороны Сердюков будет руководить КАМАЗом

Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков, как и ожидалось, вошел в состав совета директоров ПАО "КамАЗ" - крупнейшего российского производителя грузовых автомобилей. Его кандидатуру утвердили на общем собрании акционеров компании 23 июня, следует из материалов на сайте "КамАЗа". В совете директоров Сердюков сменил бывшего председателя ВЭБ Владимира Дмитриева, уточняет ТАСС.





Остальные члены совета были переизбраны в его новый состав: гендиректор "КамАЗа" Сергей Когогин, глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов и его заместитель Игорь Завьялов, глава подразделения Daimler AG Вольфрам Шмид, вице-президент по развитию бизнеса грузовых автомобилей Daimler в России Геральд Янк, председатель профсоюзного комитета работников "КамАЗа" Александр Васильев, бывший премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков, председатель совета директоров "АвтоВАЗа" Сергей Скворцов, а также гендиректор и президент ООО "Варданян, Бройтман и партнеры" Михаил Бройтман и Рубен Варданян.





Крупнейшим акционером "КамАЗа" является "Ростех" (контролирует 49,9%). Среди прочих акционеров - зарегистрированная на Кипре компания Avtoinvest limited (20,81%) и кипрская Decodelement Services Limited (2,73%), германский автоконцерн Daimler (15%), американская KAMAZ International Management (4,25%) и ООО "Финансово-лизинговая компания "КАМАЗ" (3,72%).



