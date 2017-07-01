Медведев вызвал транспортный коллапс в аэропорту «Шереметьево»

Вертолет Дмитрия Медведева, прилетевшего в аэропорт «Шереметьево», вызвал в нем «пробки» и заставил пассажирские самолеты кружить в воздухе и уходить в другие аэропорты.





Телеканал «Дождь» привел рассказ семейной пары, возвращавшейся в Москву из отпуска: по словам Виктора и Анастасии, из Анапы в Москву им пришлось лететь 5 вместо положенных 2 часов, после чего приземляться не в «закрытом» «Шереметьево», а в в «Домодедово».





В итоге ряд пассажиров опоздал на стыковочные рейсы, а капитан воздушного судна сообщил пассажирам, что «небо закрыто» из-за правительственных вертолетов.





При этом во время своего визита в аэропорт вместе с другими членами правительства и чиновниками (в частности — министром транспорта Максимом Соколовым) Медведев заявлял, что «в наших с вами интересах сделать все возможное, чтобы для наших туристов и иностранных туристов был обеспечен высочайший уровень сервиса и безопасности».



