Путин протестировал новый российский VIP-лимузин

Президент России Владимир Путин ознакомился с новейшим лимузином для высших чиновников государства, разработанным в рамках российского проекта «Кортеж». Об этом рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. По его словам, результат труда отечественных разработчиков удовлетворил лидера страны.
Как пояснил министр, президент протестировал «прототип А» — партия именно таких автомобилей должна поступить в распоряжение Федеральной службы охраны до конца 2017 года.
— [Владимир Путин] уже ознакомился с проектом, видел разные его этапы. На «прототипе А» даже ездил, «прототип Б» показать не успели, — рассказал глава Минпромторга.
Проект «Кортеж» реализуется по поручению президента от 2012 года. Он предполагает создание модельного ряда автомобилей представительского класса — лимузина, седана, внедорожника, минивэна — для высших чиновников государства. «Дебютный выезд» этих автомобилей должен состояться на инаугурации президента после выборов 2018 года. В разработке проекта принимал участие Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ». На его площадке смогут выпускать до 300 машин в год. При этом в будущем VIP-авто планируется сделать доступными и для других граждан — серийное производство будет запущено в 2018–2019 годах. В 2016-м на реализацию проекта «Кортеж» было выделено 3,7 млрд рублей.