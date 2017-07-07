Путин протестировал новый российский VIP-лимузин

Президент России Владимир Путин ознакомился с новейшим лимузином для высших чиновников государства, разработанным в рамках российского проекта «Кортеж». Об этом рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. По его словам, результат труда отечественных разработчиков удовлетворил лидера страны.





Как пояснил министр, президент протестировал «прототип А» — партия именно таких автомобилей должна поступить в распоряжение Федеральной службы охраны до конца 2017 года.





— [Владимир Путин] уже ознакомился с проектом, видел разные его этапы. На «прототипе А» даже ездил, «прототип Б» показать не успели, — рассказал глава Минпромторга.



