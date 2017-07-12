ФСБ провела обыски в московском офисе компании Вексельберга

Правоохранительные органы провели обыски в московском офисе "дочки" "Реновы" Виктора Вексельберга - энергетической компании "Т Плюс". Следственные действия связаны с расследованием дела о взятках властям республики Коми, сообщил представитель компании.



"В рамках уголовного дела по Коми была назначена экспертиза. В рамках нее в офис "Т Плюс" приезжали эксперты в сопровождении представителей Следственного комитета и ФСБ и проводили следственные действия", - сообщил Русской службе Би-би-си представитель "Т Плюс".



"Компания работала в штатном режиме, - добавил он. - В частности, параллельно со следственными действиями в этом же здании прошло плановое заседание совета директоров "Т Плюс".



"Т Плюс" подконтрольна "Ренове" миллиардера Виктора Вексельберга, который занимает десятую строчку в списке богатейших бизнесменов России журнала Forbes.



Ранее ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что в московском офисе "Т Плюс" "изымаются материалы, представляющие интерес для следствия" по делу Евгения Ольховика и Бориса Вайнзихера.



Издание РБК со ссылкой на свои источники пишет, что следственные действия в московском офисе проводили оперативники ФСБ, которые "регулярно запрашивают документы" в компании.





Речь идет об одном из самых громких уголовных дел, по которому были задержаны топ-менеджеры компании Вексельберга.

Директор "Т Плюс" Вайнзихер и управляющий директор ГК "Ренова" Ольховик были арестованы осенью 2016 года. По версии следствия, они передали бывшим властям республики Коми 800 млн руб. в виде взятки в обмен на комфортные условия работы в регионе, в том числе используя повышение тарифов на энергию.



В рамках того же уголовного дела суд заочно арестовал руководителя энергетической компании "КЭС", бывшего главу "Вымпелкома" Михаила Слободина. Он в настоящее время находится за границей.



В апреле 2017 года суд продлил арест Ольховику до 5 августа, а Вайнзихеру - до 6 августа.