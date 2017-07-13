Cтроительство атомного ледокола "Арктика" потребовало вмешательства Путина

После срыва сроков строительства атомного ледокола ЛК-60Я «Арктика», “замороженного» в 2014 году из-за конфликта России с Украиной, — комплектующие должен был поставить Харьковский турбинный завод, — запутанная ситуация потребовала личного вмешательства президента России Владимира Путина, который принял решение перенести окончание строительства с 2017 на 2019 год. Об этом сообщает в среду, 12 июля, «Коммерсантъ» со ссылкой на два осведомлённых источника.





Глава государства также распорядился сделать надлежащие выводы и произвести «кадровые и организационно-управленческие решения».





Кроме того, как уточняет издание, проверкамии по факту срыва сроков строительства ледокола, займутся Счётная палата, Генеральная прокуратура и Федеральная служба безопасности.





О строительстве «Арктики» ФГУП «Атомфлот» (владеет атомными ледоколами, подконтролен «Росатому») и ООО «Балтийский завод — судостроение» (БЗС, входит в ОСК) договорились в 2012 году. Деньги на ледокол — 37 млрд руб.— выделил бюджет. В 2014 году был заключен контракт еще на два ледокола серии — «Сибирь» и «Урал» — на 84,4 млрд руб. «Арктика» должна была быть сдана в конце 2017 года, «Сибирь» — в конце 2019 года, «Урал» — в конце 2020 года. Как рассказал “Ъ” источник в ОСК, просьба БЗС к «Атомфлоту» о переносе сдачи «Арктики» на середину 2019 года вызвала бурную реакцию: ФГУП передало ее в «Росатом», тот в правительство, а затем — в Совбез. В итоге обращение добралось до Владимира Путина.





Ключевой проблемой «Арктики» стали турбины. Их должен был испытать украинский Харьковский турбинный завод, но после 2014 года стенд пришлось строить на КЭМ. Источник “Ъ” в правительстве говорит, что серьезных технических сложностей нет: на стенде КЭМа проходит испытание первая турбина, вторая должна быть испытана к октябрю. В ОСК “Ъ” пожаловались на кадровые проблемы, большой временной разрыв в реализации подобных проектов, утрату компетенций, переделку техпроекта и документации.



