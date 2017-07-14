Как "друзья Путина" уходят от налогов с помощью НКО

Миллиардер Геннадий Тимченко и Петр Колбин, бывший совладелец "Ямал СПГ" и нефтетрейдера Gunvor, являются совладельцами некоммерческого партнерства с вложениями почти на 24 млрд рублей (400 млн долларов).





НП РРЭИ зарегистрировано в марте 2015 года в Санкт-Петербурге.



Согласно данным минюста, в 2015 году организация потратила на благоустройство акватории Ладоги в карельском городе Лахденпохья 500 тысяч рублей, еще 2,5 млн рублей - на проведение выставки профессионального образования в рамках Санкт-Петербургского образовательного форума.



В 2015 году организация получила доходы в размере 8,7 млрд рублей (144 млн долларов).



В 2016 году НП потратило 3,3 млн рублей на выставку профессионального образования и 10 млн рублей на досуговые мероприятия для детей и молодежи.



"Развитие рынка эффективных инвестиций" - одна из крупнейших по активам российских некоммерческих организаций, по данным исследования Republic.



Крупнее него только 13 некоммерческих партнерств, связанных с "Сургутнефтегазом", сообщает издание.





В законе об НКО, претерпевшем изменения в этом году, говорится, что некоммерческое партнерство - это разновидность некоммерческой организации, основанная на членстве для достижения общественно полезных целей.



Это могут быть социальные, благотворительные, культурные, образовательные, научные и иные цели, "направленные на достижение общественных благ".



Некоммерческое партнерство вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, но только "соответствующую целям, для достижения которых оно создано".