|
|
|
|
Как "друзья Путина" уходят от налогов с помощью НКО
13.07.2017
Миллиардер Геннадий Тимченко и Петр Колбин, бывший совладелец "Ямал СПГ" и нефтетрейдера Gunvor, являются совладельцами некоммерческого партнерства с вложениями почти на 24 млрд рублей (400 млн долларов).
НП РРЭИ зарегистрировано в марте 2015 года в Санкт-Петербурге.
Согласно данным минюста, в 2015 году организация потратила на благоустройство акватории Ладоги в карельском городе Лахденпохья 500 тысяч рублей, еще 2,5 млн рублей - на проведение выставки профессионального образования в рамках Санкт-Петербургского образовательного форума.
В 2015 году организация получила доходы в размере 8,7 млрд рублей (144 млн долларов).
В 2016 году НП потратило 3,3 млн рублей на выставку профессионального образования и 10 млн рублей на досуговые мероприятия для детей и молодежи.
"Развитие рынка эффективных инвестиций" - одна из крупнейших по активам российских некоммерческих организаций, по данным исследования Republic.
Крупнее него только 13 некоммерческих партнерств, связанных с "Сургутнефтегазом", сообщает издание.
В законе об НКО, претерпевшем изменения в этом году, говорится, что некоммерческое партнерство - это разновидность некоммерческой организации, основанная на членстве для достижения общественно полезных целей.
Это могут быть социальные, благотворительные, культурные, образовательные, научные и иные цели, "направленные на достижение общественных благ".
Некоммерческое партнерство вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, но только "соответствующую целям, для достижения которых оно создано".
НП могут принимать пожертвования, которые не облагаются налогом на прибыль.
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:
|
|
|
© 2001-2008, Ленинградская правда
info@lenpravda.ru
|