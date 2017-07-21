Московскую реновацию расширят на всю Россию

Осенью в Госдуму России внесут законопроект, расширяющий программу реновации на всю страну. О таком намерении заявила глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская сегодня в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента.





Законопроект уже подготовлен, приводит ее слова РИА «Новости». Хованская отметила, что есть уже несколько обращений от регионов, которые сообщают о своей готовности вступить в программу реновации.





Напомним, законопроект о реновации жилищного фонда в Москве принят Госдумой в третьем чтении 14 июня и подписан президентом РФ Владимиром Путиным 1 июля.





Согласно закону, в программу реновации войдут дома «первого периода индустриального домостроения» — это здания высотой до девяти этажей, построенные с 1957 по 1968 год. Собственники квартир, чьи дома попадут в программу, получал равнозначные по площади или равноценные по стоимости квартиры в домах в этих же районах. Собственники смогут получить квартиру больше размером или с большим числом комнат за доплату.





Жители коммуналок получат отдельные квартиры. Владельцы нежилых помещений получат равноценную компенсацию за недвижимость.



