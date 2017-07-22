"Часы Путина" ушли с молотка за миллион долларов

Аукционный дом Monaco Legends сообщил о продаже дорогостоящих часов, предыдущим владельцем которых был указан Владимир Владимирович Путин. Редкую модель Patek Philippe Triple Complication приобрел неизвестный покупатель.





Часы ушли с молотка в первый день аукциона, рассказали Русской службе BBC в Monaco Legends. Лот номер 239 (часы Patek Philipp Platinum Vladimir Putin) был продан 19 июля. Покупатель заплатил за аксессуар 1,054 миллиона евро.





При этом аукцион засекретил информацию о том, кто же стал новым покупателем "часов Путина". "Часы проданы и мы не можем раскрыть имя нового владельца по причинам конфиденциальности этой информации", - говорится в ответе председателя Monaco Legends Motors Клода Коэна, поступившем в адрес Русской службы BBC.





Еще до продажи часов в аукционном доме подтвердили, что они принадлежат человеку, который является полным тезкой президента РФ. В Monaco Legends рассказали, что роскошный аксессуар был куплен "очень важной персоной в подарок человеку по имени Владимир Владимирович Путин".



