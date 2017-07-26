Совфед узаконил платный авиабагаж

В преддверии законодательных каникул Совет Федерации одобрил ряд законопроектов, актуальных для летнего сезона. Ирония в том, что перед собственным отпуском парламентарии решили подпортить отдых остальным россиянам. В частности, верхняя палата одобрила введение курортного сбора в России и платы за ручную кладь при наличии невозвратных билетов на самолет. Теперь клиентам авиакомпаний придется оплачивать провоз верхней одежды, зонтов, фотоаппаратов и даже мобильного телефона.





Поправки «о багаже» в Воздушный кодекс РФ, подготовленные Министерством транспорта, дают право авиаперевозчикам устанавливать плату за провоз багажа в случае с невозвратными билетами. При этом Минтранс составил список вещей, которые не попадут под нормы и их провоз останется бесплатным. В него вошли дамские сумки, портфели, портплед с костюмом, детское питание, складные коляски и костыли. В то же время такие необходимые при путешествии предметы, как зонты, книги, журналы, планшеты, ноутбуки, мобильные телефоны, фотоаппараты и видеокамеры в список не попали. Конечно, их можно попытаться запихнуть в сумочку или портфель (рюкзак в «бесплатный» перечень не вошел), но если не получится, то придется раскошелиться и потратить время на взвешивание этих вещей при регистрации.





Когда Госдума одобрила поправки Минтранса, комитеты по экономической политике и по законодательству, а также Конституционный комитет Совфеда отклонили документ, отметив, что норма о багаже приведет, наоборот, к удорожанию стоимости перелета и ущемлению прав пассажиров.



