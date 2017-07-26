Визит Путина в Финляндию прилетели готовить 200 наших чиновников

По данным Yle, чиновники прилетели на транспортном самолете Ил-76 российских ВВС. Самолет привез три дипломатических автомобиля, два грузовика-холодильника с продуктами питания, а также спецмашину для обеспечения связи с Кремлем.



Всего для подготовки визита Владимира Путина в Суоми направлено около 200 российских чиновников. На прошлой неделе около 100 представителей АП прибыли в Финляндию чартерным рейсом.





Владимир Путин посетит Финляндию 27 июля, чтобы обсудить международные и двусторонние вопросы с финским президентом Саули Ниинисте, сообщает Reuters со ссылкой на офис Ниинисте. Визит совпадает со 100-летним юбилеем независимости Финляндии от России.





Встреча состоится в Пункахарью. Помимо проведения переговоров, президенты посетят оперный фестиваль в Савонлинне, а также совершат круиз на теплоходе по озеру Саймаа.





По сообщению издания Ilta-Sanomat, самолет Ил 96-300, похожий на тот, на котором обычно летает Путин, в июле совершал тренировочные полеты, репетируя посадку в Хельсинки.



