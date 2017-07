Семейство Якуниных отмывает репутацию на Западе Семейство экс-главы РЖД Владимира Якунина наняло три британских фирмы для «отмывания репутации» на Западе, утверждает сайт Quartz.com.

По данным расследования, для этой цели были выбраны аналитическая компания GPW & Co, юридическая Mishcon de Reya и пиар-компания Project Associates.

Как поясняется в статье, традиционный путь «сверхбогатых людей» заключает в себе три этапа: увод денег в офшоры от правительства своей страны, переезд на Запад с покупкой там недвижимости и «отмывание репутации», которым сейчас якобы и заняты Якунины (напомним, что сын Владимира Якунина, Андрей, живет в Лондоне, получение им британского подданства якобы и стало одним из мотивов увольнение Якунина-старшего с его поста в РЖД).

Задачей GPW & Co, как пишет Quartz, являлось проведение исследований, аналогичных тем, что делает Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, в свое время рассказавший о состоянии Якунина и в том числе о его «шубохранилище» в подмосковном имении. Итогом работы GPW & Co становилось выявление возможных уязвимостей для Якуниных при будущих антикоррупционных расследованиях, после чего «олигарх» скрывал активы, добавляя новые фирмы в цепочку владения ими.

При этом в расследовании утверждается, что клиента — Якунина — привел к компанию ее сооснователь Эндрю Вордсворт, потомок знаменитого поэта-романтика Уильяма Вордсворта.

Функция другой компании, Mishcon de Reya, заключалась в исключении из публичного поля негативной информации о Якуниных: в качестве примера приводится прекращение «клептократического тура» по Лондону, одним из элементов которого был дом Андрея Якунина.

Наконец, Project Associates помогала Якунину-младшему перестать ассоциироваться с отцом как другом Владимира Путина и сформировать образ успешного самостоятельного бизнесмена.

