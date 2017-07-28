Трусы Медведева стали хитом в соцсетях (ФОТО) Темой для бурного обсуждения в интернете стали трусы премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, неудачный кадр с которыми опубликовал в своем инстаграме телеканал «Кубань 24».

Соответствующие фотографии появились еще 24 июля, однако пользователи обратили внимание на них лишь вчера, после чего запись была удалена, однако успела широко разойтись в Сети.

На фото Медведева видна широкая полоска трусов с надписью Calvin Klein, просвечивающая из-под тонкой белой рубашки премьера.

В итоге трусы премьера стали объектом бурного обсуждения, которое подхватили не только пользователи твиттера и различных развлекательных сайтов, но и новостные ресурсы.



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