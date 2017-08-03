В Абхазии произошел взрыв на складе боеприпасов

В Абхазии произошел взрыв на складе боеприпасов в селе Приморском Гудаутского района. В результате инцидента около 60 человек получили повреждения различной степени тяжести. Среди пострадавших, предположительно, 35 граждан России.





Министр здравоохранения республики Тамаз Цахнакия уточнил, что среди пострадавших двое детей с осколочными ранениями и ожогами легкой степени. Цахнакия также прояснил, что число пострадавших российских туристов составляет 35 человек.





Первый взрывы прогремел примерно в 16:30 по московскому времени, после чего произошел пожар. Из зоны пожара доносились звуки детонирующих снарядов.Пострадавшие туристы, в основном, принимали грязевые ванны на источниках, расположенных рядом со складом. Ударная волна принесла много камней, осколки стекла...





О причинах детонации на складе боеприпасов под Гудаутой на данной момент точных данных нет. Известно, что военные склады в Приморском самые крупные на территории Абхазии.





Начальник штаба МВД Абхазии Родион Базба тем временем заявил, что жителей домов, расположенных в окрестностях горящего склада боеприпасов, эвакуируют в безопасное место. По его словам, в ряде домов выбиты стекла. Кроме того, ограничено движение по республиканской трассе Сухум - Новый Афон. "Что касается самого склада, то к нему пока невозможно подойти, поскольку там до сих пор происходят взрывы", - добавил Базба.





В пресс-службе Южного военного округа сообщили, что российские военные и объекты военной базы в РФ в результате взрыва не пострадали. "В настоящее время командованием российской военной базы организовано взаимодействие с военным ведомством республики для ликвидации последствий кризисной ситуации и оказания помощи пострадавшим", - говорится в сообщении ЮВО.





Министерство здравоохранения Абхазии 3 августа опубликовало список из 34 пострадавших россиян при взрыве склада боеприпасов республиканского Минобороны. Тела двух погибших женщин из Петербурга были найдены в эпицентре взрыва утром 3 августа. 47-летняя Елена Полякова и 55-летняя Елена Тимофеева были на конной прогулке. Их убило осколками.





Помимо двух погибших петербурженок, в зоне поражения взрыва находились еще две жительницы города на Неве. Женщины 67 и 34 лет сами обратились за медицинской помощью после ЧП в хранилище в селе Приморское Гудаутского района. Ими оказались Анна Иванова и Светлана Иванова. В посольстве России в Абхазии нашему изданию сообщили, что обе женщины уже выписались из местной больницы.



