Правительство выделит 57 млрд рублей на развитие Крыма

Правительство приняло решение о выделении 57 млрд рублей бюджетных средств на развитие Крыма. Деньги пойдут, в частности, на строительство и реконструкцию дорог, канализаций, тоннельных водоводов, объектов здравоохранения и образования и обустройство лагеря "Артек".





О предстоящих инвестициях в пятницу объявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, который прибыл на крымский судостроительный завод "Море", на площадке прошло совещание о состоянии и перспективах развития промышленности на полуострове, передает ТАСС.





В совещании приняли участие вице-премьеры Аркадий Дворкович и Дмитрий Рогозин, полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов, глава Крыма Сергей Аксенов, врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, представители министерств и ведомств, а также руководители профильных предприятий.





"Я подписал поручение по расходам бюджета на 2018 год и на период 2019-2020 годов по Республике Крым и по городу Севастополю", - заявил Медведев (цитата по РБК). По его словам, на строительство и реконструкцию дороги Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь выделят 14,4 млрд рублей.





780 млн рублей Москва направит на строительство дороги к Керчи, еще 6,75 млрд рублей пойдут на объекты здравоохранения и образования в Севастополе. Инвестиции будут привлечены и к электрификации населенных пунктов в Крыму. Правительство также выделит средства на реконструкцию "Артека", в частности обустройство комплексной системы безопасности.





Всего, со слов Медведева, из федерального бюджета в Крым и Севастополь будет направлено 57 млрд рублей. Соответствующие документы были подписаны по итогам совещания по финансированию территориальных государственных программ, которое прошло в Москве в конце июля, пояснил премьер.