Санкции помогают развивать яблочный бизнес семьи Медведевых

Telegram-канал «Футляр от виолончели», посвященный семьям чиновников и олигархов, фиксирует увеличение интереса родственников председателя правительства Дмитрия Медведева к сельскохозяйственным активам Кубани. Распределение государственной поддержки АПК в последние годы ведется в интересах бизнеса Медведева.





Компания «Ключ-агро», принадлежащая гендиректору тепличного комбината «Сейм-агро» в Курской области Андрею Медведеву, приобрела имущество сельскохозяйственного предприятия «Приреченский» в одноименном поселке Краснодарского края. Ранее агентство «Руспрес» многократно фиксировало, владельца «Сейм-агро» двоюродным братом премьер-министра Дмитрия Медведева.





Представитель прежнего владельца «Приреченского» – Ремонтного строительно-дорожного предприятия – подтвердил, что компания больше не владеет этим имуществом. «Ключ-агро» выращивает яблоки на 200 га, с которых в 2017 году планируется собрать 4000 т урожая. В перспективе – увеличение площадей садов до 500 га.





Сумма сделки не раскрывается. В среднем покупка современных садов в Краснодарском крае обходится в 100 тыс рублей за гектар, отмечают «Ведомости». Исходя из этого, 200 га могли обойтись в 20 млн рублей. Инвестиции в интенсивные сады составляют 1,5–2 млн рублей за гектар. Следовательно, дополнительные 300 га могут обойтись «Ключ-агро» в 450–600 млн рублей. В новые сады компания будет инвестировать собственные средства и, возможно, привлекать банковское финансирование, говорит представитель Медведева.





Андрею Медведеву принадлежит еще одно предприятие в Краснодарском крае – «Мост-агро», следует из данных ЕГРЮЛ. Оно тоже будет заниматься яблоками, говорит его представитель.





Аналогичные активы стали перспективны после введения санкций. «Волга груп» Геннадия Тимченко в 2014 году приобрела производителя яблок «Алма продакшн» с 316 га садов (данные компании). В 2015 году холдинг «Степь» скупил в Краснодарском крае предприятия с 779 га садов. В 2016 году занялся садоводством основатель табачного дистрибутора «Мегаполис» Сергей Кациев: его проект в Северной Осетии рассчитан на 600 га. У «АФГ Националь» 400 га садов.

Для развития садоводства в 2015 году глава Минсельхоза, бывший губернатор Краснодарского края и крупнейший сельскохозяйственный бизнесмен страны Александр Ткачев в 5 раз увеличил господдержку на закладку и уход за плодовыми и ягодными насаждениями – до 2,5 млрд рублей. Такой же она осталась и в 2016 году. На этот год на всю программу поддержки АПК выделено 216 млрд рублей, регионы сами решают, какие направления поддерживать.



