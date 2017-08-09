Путин впервые посетил Абхазию

В годовщину операции по принуждению к миру, начавшейся 7 августа 2008 года, президент России Владимир Путину посетил Республику Абахазия, где провел переговоры с абхазским президентом Раулем Хаджимбой.





Именно после августовских событий 2008 года Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Однако этого не сделали подавляющее большинство стран — членов ООН. С точки зрения международного сообщества Южная Осетия и Абхазия по-прежнему остаются частями Грузии. По этой причине, в частности, исполняющий обязанности официального представителя НАТО Дилан Уайт высказал сожаление альянса о том, что президент России совершил визит без разрешения официального Тбилиси. По мнению Уайта, это «подрывает международные усилия п поиску мирного урегулирования в регионе путем переговоров».



В 2008 году российские военнослужащие пришли на помощь миротворцам в непризнанных республиках и вступили в боестолкновение с грузинской армией. По российской версии, это были необходимые действия, вызванные агрессией другой стороны конфликта. Впрочем, грузинские политики тогда настаивали на том, что их удары по осетинским объектам были лишь вынужденным ответом на провокации. Фактически это была настоящая пятидневная война с использованием как сухопутных сил, так и авиации.





Изначально Путин и Хаджимба говорили при закрытых дверях, но после переговоров выступили с совместным заявлением для прессы. Абхазский лидер сразу заявил, что для него «большая радость и честь» принимать президента России в Абхазии. Его речь изобиловала цифрами, отражающими рост нашего сотрудничества с 2008 года. Самыми важными вопросами для политика были социально-экономические. Как признал Хаджимба, Россия сильно помогает его родине инвестициями.

В нынешнем году, по словам Хаджимбы, объем инвестиционной программы превысит 2,5 млрд рублей. Благодаря этим средствам абхазы рассчитывают развивать инфраструктурные проекты, дороги, коммуникации. А от российского инвестиционного агентства сверх того поступит еще 1,2 млрд рублей на проекты в сфере малого и среднего предпринимательства.





«С момента признания Россией независимости Республики Абхазия товарооборот между нашими странами увеличился в 3,5 раза, с 7 до 24,6 млрд рублей», — восторженно перечислял Хаджимба. Такой же сильный рост показали и экспорт, и импорт продукции.





Путин был довольно сдержан. 2008 год был упомянут им лишь в начале речи как «драматические события», после которых и была признана независимость Абхазии и Южной Осетии. По словам президента, с тех пор была проделана большая работа и достигнуты значимые результаты в области укрепления суверенитета республики. Абхазию он назвал «важным партнером и союзником России», с которым нас объединяет «общая история и духовное родство».





Производство сельскохозяйственной продукции развивается в республике во многом благодаря кредитам российских банков, напомнил Путин.





Новшеств два. Первое — это создание единого информационно-координационного центра для взаимодействия органов внутренних дел России и Абхазии. Путин аккуратно заявил, что это нужно для того, чтобы российские туристы могли спокойно отдыхать. Наверняка такое решение связано с получившими большой резонанс в СМИ историями ограблений и нападения на российских туристов в республике.





Второе — это соглашение, подписанное между министрами здравоохранения России и Абхазии, по организации страхования российских граждан, проживающих в республике. Согласно документу, такие россияне смогут пользоваться российской системой здравоохранения по ОМС.



