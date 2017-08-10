Миронов предложили запретить продукты, косметику и алкоголь из США и ЕС

Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что необходимо расширять возможности российских производителей за счет запрета продукции из США и ЕС: алкогольных напитков, косметики и товаров брендов Coca-Cola и Mars.





По его словам, производители РФ легко удовлетворят спрос на косметику и бытовую химию, поэтому необходимо заблокировать доступ и для компаний Procter & Gamble, Johnson & Johnson. Сигареты British American Tobacco следует тоже запретить, уверен Миронов.





Кроме того, депутат считает, что Россия должна отказаться от алкоголя, произведенного в США и ЕС.



«Спиртные напитки — такая же продукция аграрного сектора, как сыр или яблоки. Почему для них сделана поблажка?» — сказал он, возмутившись, что импорт иностранного вина вырос на 4,7%, а производство российских вин сократилось на 8%.





