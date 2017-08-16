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Чистая прибыль «Газпрома» упала в 11 раз
14.08.2017
Чистая прибыль «Газпрома» с января по июнь 2017 года составила 17,4 млрд руб., что в 11,2 раза меньше, чем за первые шесть месяцев 2016 года. Об этом сообщается в отчете по РСБУ, опубликованном на сайте компании.

В первом полугодии 2016 года она составила 194,417 млрд руб.

При этом выручка за отчетный период текущего года возросла на 5,8%, до 2,089 трлн руб. Валовая прибыль сократилась на 2,8%, до 852,3 млрд руб. Прибыль от продаж компании сократила​сь на 13,1%, до 191,8 млрд руб.

Суммарные доходы членов правления «Газпрома» с января по июнь 2017 года стали меньше на 20,3% и составили 1,347 млрд руб., говорится в отчете.

Кроме того, выручка от продажи газа за первое полугодие 2017 года увеличилась на 74,67 млрд руб.

В начале августа «Интерфакс», прогнозируя падение прибыли «Газпрома» за первое полугодие, писал, что показатели компании могли снизиться из-за роста курса евро к рублю и проведенной «Газпромом» переоценки основных средств, что привело к росту амортизации и себестоимости продукции.

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