Сечин ведет переговоры о продаже доли в "Роснефти" китайцам

«Роснефть» начала переговоры о продаже доли в компании китайской CEFC, пишет Reuters со ссылкой на три неназванных источника.





Детали сделки неизвестны. Агентство предполагает, что «Роснефть» может провести выпуск дополнительных акций или продать часть существующих. Один собеседник Reuters также напомнил, что «Роснефть» может продать долю в розничном бизнесе (заправочные станции, нефтехранилища, танкеры).





Сделка, как утверждается, обсуждалась на двух встречах главы «Роснефти» Игоря Сечина с председателем правления CEFC Е Цзяньмином, которые прошли за последний месяц.





Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев рассказал, что там рассматривают «все возможные варианты сотрудничества с различными заинтересованными компаниями в Китае».



