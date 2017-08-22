Путин назначил нового посла России в США

Президент Владимир Путин назначил дипломата Анатолия Антонова чрезвычайным и полномочным послом России в США. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.
Антонов также получил должность постоянного наблюдателя России при ОАГ в Вашингтоне, где он и будет работать.
О том, что Антонов станет новым послом России в Соединенных Штатах, было известно заранее. Замглавы МИД Сергей Рябков говорил, что Антонов — «оптимальный кадровый выбор» на такую должность. «Он и авторитета добавляет, его опыт как великолепного переговорщика всегда с ним, он знает нашу и их систему от и до. Это ему, я уверен, очень поможет работать на результат, на позитив», — отмечал Рябков.
В конце июля источник «Известий» в дипломатических кругах сообщил, что Антонов получил агреман на пост посла в США.
Антонов работает в Министерстве иностранных дел с 1978 года. С 2004 по 2011 год Антонов занимал должность директора департамента по вопросам безопасности и разоружения МИДа. Следующие четыре года провел на должности заместителя министра обороны. Заместителем главы МИДа был назначен в 2016 году.