Путин назначил нового посла России в США

Президент Владимир Путин назначил дипломата Анатолия Антонова чрезвычайным и полномочным послом России в США. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.





Антонов также получил должность постоянного наблюдателя России при ОАГ в Вашингтоне, где он и будет работать.

О том, что Антонов станет новым послом России в Соединенных Штатах, было известно заранее. Замглавы МИД Сергей Рябков говорил, что Антонов — «оптимальный кадровый выбор» на такую должность. «Он и авторитета добавляет, его опыт как великолепного переговорщика всегда с ним, он знает нашу и их систему от и до. Это ему, я уверен, очень поможет работать на результат, на позитив», — отмечал Рябков.





В конце июля источник «Известий» в дипломатических кругах сообщил, что Антонов получил агреман на пост посла в США.