Бывшего заместителя министра финансов Алексашенко уличили в контрабанде

В отношении бывшего заместителя министра финансов и бывшего первого зампреда Центробанка Сергея Алексашенко возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец» со ссылкой на сообщение Домодедовской таможни.





По данным таможенников, при проведении таможенного контроля «пассажиров, вылетающих в Мюнхен, сотрудники Домодедовской таможни остановили мужчину, который проследовал через зеленый коридор и не задекларировал ценности», приводит издание сообщение таможни. Издание уточняет, что задержанным оказался Сергей Алексашенко.





Сотрудник таможенной службы в ручной клади у Алексашенко обнаружил семь орденов времен Советского Союза. ​Речь идет о двух орденах Славы II и III степени (1943 года), двух орденах Красного Знамени (1938 года) и копии орденов Трудового Красного Знамени Узбекской ССР, Туркменской ССР, Таджикской ССР образца 1926–1930 годов. Издание сообщает, что экспертиза уже признала вывозимые Алексашенко награды «культурной ценностью» примерной стоимостью 760 тыс. руб.





В отношении Алексашенко возбуждено уголовное дело по ст. 226.1 УК РФ (контрабанда культурных ценностей).





В октябре 2014 года политик заявлял о давлении на него после критики состояния российской экономики — его вынудили прекратить работу над бюллетенем «Комментарии о государстве и бизнесе» (КГБ), который выпускала Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ). ​«Я с горестью должен сообщить, что мое сотрудничество с Центром развития в части выпуска бюллетеня КГБ подошло к концу. Кое-кому не нравится то, что я пишу, то, что я делаю, то, где я живу. И у меня нет никакого права ставить под удар своих друзей и коллег», — заявлял Алексашенко.





​Сергей Алексашенко — известный российский экономист и общественный деятель, в 1995–1998 годах занимал пост первого зампреда Центробанка России. С декабря 2008 года был директором по макроэкономическим исследованиям НИУ ВШЭ. Алексашенко открыто критиковал экономическую политику действующей власти. В своем блоге он высказывается по поводу существующей в России политической системы. Например, он заявлял, что Путин «последовательно разрушает все государственные институты, то, что составляет каркас государства».





Осенью 2013 года Алексашенко уехал из России. Один из друзей политика тогда связал отъезд политика с тем, что тот не может найти работу в России после увольнения в 2012 году из совета директоров Объединенной зерновой компании, а затем «Аэрофлота», об этом писала газета «Ведомости». «Его планомерно отовсюду выдавливали», — заявлял источник издания, приближенный к политику. В письме Алексашенко, которое он написал после своего отъезда, как сообщал «Коммерсантъ», говорилось, что к такому решению его «подтолкнула российская власть».