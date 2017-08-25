ФАС раскрыла картельный сговор поставщиков оборудования для ГАС "Выборы"

Служба уточняет, что ООО «Производственная компания Аквариус», ООО «Национальная компьютерная корпорация», ООО «Бизнес компьютерс групп» и ООО «АМИ-НЕТВОРК» в рамках картеля договорились о поддержании цены в ходе аукциона на поставку системных блоков для комплексов средств автоматизации региональных фрагментов ГАС «Выборы».



ЗАО «Хьюлетт Паккард А.О.» также признана нарушителем антимонопольного законодательства. По данным ФАС, компания координировала экономическую деятельность участников сговора.





«Мы внимательно изучили все материалы дела, провели тщательный анализ, чтобы принять взвешенное решение. Уверен, это дело не последнее в череде расследований картельных сговоров на торгах по поставкам техники для государственных нужд», — подчеркнул замглавы ФАС Андрей Цариковский.





В ФАС добавили, что нарушителям грозят оборотные штрафы. Кроме того, решение и материалы по делу будут направлены в Федеральную службу безопасности и Федеральную налоговую службу.



