Дом из "Шерлока Холмса" превратили в резиденцию Путина (ФОТО)

Усадьба 1913 года постройки, в которой проходили съемки советских фильмов о Шерлоке Холмсе, отремонтирована и используется как загородная резиденция, в которой останавливается и президент РФ Владимир Путин. В усадьбе Селлгрена в фильме жил фальшивомонетчик Лизандер Стар.





Резиденция расположена в Выборгском районе на острове Лодочный Ленинградской области, Путин прилетает туда обычно раз в год. Вилла Селлгрена является объектом культурного наследия.









"Забор у них — пять километров. Весь лес отдали, всю береговую линию. Людям некуда поехать на рыбалку", — заявил источник телеканала "Дождь".





Собственниками виллы оказались люди, которые тесно связаны с Путиным и акционерами банка "Россия".





По данным Росреестра, все постройки на территории резиденции принадлежат компании "Север". До 2014 года собственником этой компании был глава Балтийской медиагруппы Олег Руднов.





"Коммерсант" называет Руднова "давним другом Путина": он познакомился с президентом еще в 1996 году накануне выборов мэра Санкт-Петербурга. Вице-мэр Путин тогда руководил избирательной кампанией Анатолия Собчака, а Руднов — "Пятым каналом", который обеспечивал компании информационную поддержку.





Руднов возглавлял компанию "Волна" старого друга Владимира Путина виолончелиста Сергея Ролдугина, которая контролировала несколько петербургских СМИ, пишет "Росбалт".





Когда Олег Руднов скончался, бизнес унаследовал его сын Сергей. Кроме того, у него в пользовании вся территория острова и значительная часть соседнего полуострова Лиханиеми — всего 108 гектаров.





По данным "Дождя", к реконструкции резиденции имеет отношение Илья Трабер, которого СМИ называют одним из лидеров петербургского криминального мира, пишет polit.ru.





В декабре 2012 года остров, на котором находится вилла Селлгрена, под контролем ленинградского вице-губернатора Константина Патраева был переведен из земель лесного фонда в состав городского поселения с разрешенным видом использования — под базу отдыха. Однако сейчас в администрации Выборгского района говорят, что никакой базы отдыха там нет.



