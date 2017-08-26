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Бастрыкин пишет стихи под польским псевдонимом
25.08.2017
Издание "Медуза" проанализировало активность «Струневского» в социальных сетях и выяснило, что, несмотря на попытки маскировать себя под поляка, он вступает в связанные с СК группы, интересуется криминалистикой, а однажды опубликовал фото самого Бастрыкина в хоккейной форме.

Творчество Струневского представлено на сайте «Стихи.ру». В его биографии там указано, что он — «польский поэт, писатель, журналист-новичок, фотограф-любитель, известный в узких кругах».

При этом вся биография выдержана в пародийном ключе: так, в ней говорится о том, что «маленький Стасик в свои 12 лет помогал бабушке в деревне с её огородом в 20 квадратных метров, а так же собирая галлюциногенные грибы в близлежащем польском лесу».

Сомнения в идентичности личностей Бастрыкина и Струневского снимаются, в частности, благодаря тому, что Бастрыкин в своей записи о смерти Георгия Тараторкина цитировал стихотворение Струневского, а в стихах последнего есть множество пересечений с биографией самого Бастрыкина, вплоть до профессии матери — зенитчицы Балтийского флота.

Наконец, в кэше «Яндекса» «Медуза» нашла стихотворение за подписью Бастрыкина, которое ранее было загружено на страницу Струневского, хоть и провисело там недолгое время — «Ода на Первую Глобальную встречу Ассоциации Выпускников Санкт-Петербургского государственного университета в столице нашей Родины — Москве».

Также на личной, хотя и неверифицированной странице Бастрыкина «ВКонтакте» полностью перепечатано стихотворение «Струневского» «Разговор с Олегом Павловичем Табаковым».

Издание обращает внимание на то, что «Струневский» непропорционально большое внимание уделяет Алексею Навальному. Подобные стихи от имени «польского поэта» в обилии присутствуют на сайте Rusizdat. Все они резко критикуют политика, к примеру, следующим образом:

Славный! Славный наш Навальный!
Блогер наш — неординарный!
Он — как, Ельцин наших дней,
Но «навральней» и хитрей!

Напомним, что Навальный обвинял Бастрыкина в наличии вида на жительство в Чехии, в связи с чем называл его исключительно «паном Бастрыкиным».

Среди других общественно-политических тем «Струневский» затрагивает радио «Эхо Москвы», рифмуя его с «воем от тоски», и т. д.

При этом остальная лирика посвящена по преимуществу поэтическим обращениям к госслужащим или звездам театра и кино.

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