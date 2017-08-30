Минюст вынес предупреждение фонду дочери Путина

Министерство юстиции вынесло предупреждение Фонду междисциплинарных инициатив в области естественных и гуманитарных наук (ФМИ), совладельцем которого является предполагаемая дочь президента РФ Владимира Путина Катерина Тихонова, сообщает "Собеседник".





Издание направило в Минюст запрос о том, почему фонд не сдает положенную по закону отчетность. Ведомство в ответном письме сообщило, что со стороны фонда действительно были обнаружены нарушения. Их ФМИ должен устранить до 18 сентября. В противном случае, говорится в ответе, фонд будет ликвидирован через суд или оштрафован на сумму до двух тысяч рублей.





Согласно выписке из ЕГРЮЛ, фонд Тихоновой занимается предоставлением финансовых услуг, издательской деятельностью, операциями с недвижимостью и научными исследованиями. ФМИ зарегистрирован по адресу Новинский бульвар, 3/1. В этом же бизнес-центре зарегистрирован Фонд благодарных выпускников международно-правового факультета МГИМО, директор которого Семен Шевченко занимает такой же пост и в ФМИ.





Дочерью Путина Катерину Тихонову в 2015 году назвали агентства Reuters и Bloomberg. По данным Reuters, она замужем за Кириллом Шамаловым - сыном близкого друга Путина Николая Шамалова. Сам Путин на пресс-конференции в 2015 году отказался говорить о Катерине Тихоновой, подчеркнув, что никогда не обсуждает вопросов, связанных с его семьей.

В недавнем интервью для фильма американского режиссера Оливера Стоуна Путин заявил, что его дочери не занимаются политикой и "никаким крупным бизнесом", а только "наукой и образованием".



