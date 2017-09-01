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Крымская вилла Януковича отошла питерским (ФОТО)
30.08.2017
22 февраля 2014 года. Президент Виктор Янукович бежит из протестующего Киева. Резиденцию “Межигорье”, принадлежавшую лично Януковичу и его семейным структурам, покидает охрана, двери открываются для протестующих и журналистов.

23 февраля 2014 года. Севастопольские журналисты и депутат городского совета Сергей Никонов (фракция “Русский блок”) получают доступ и входят на территорию строящегося “крымского Межигорья” — виллы Януковичей на мысе Айя.
Бывшая база отдыха была приватизирована семьей Януковичей в 2007 году одновременно с “Межигорьем”. После покупки по периметру был возведен забор, вырубались реликтовые деревья и началось строительство.


Но, Янукович бежал из Крыма в Россию, Россия аннексировала Крым. Крымская резиденция Януковичей строилась дальше. С 2007 года территория “гнезда” Януковичей перешла от ООО «Арктур-Крым» к севастопольскому ООО «Норд-2007», которая тоже находится под контролем Семьи. С декабря 2014 года 99,8% ООО “НОРД — 2007” принадлежит кипрской компании LEOLYTA TRADING LTD, которой с 2011 года владеет Zercal Trading Ltd с Британских Виргинских островов. Согласно годовому отчету LEOLYTA TRADING LTD на конец на 2014 года стоимость 99,8% ООО “НОРД — 2007” составляла 2,44 миллиона долларов, хотя еще в 2013 году она оценивалась в 3,5 миллиона долларов, но из-за аннексии и санкций потеряла в цене.
В феврале 2015 года прокуратура Севастополя проверяла строительство и обратилась в суд о сносе самовольных построек (котельная, берегоукрепление, КПП) на территории виллы. 18 мая 2015 года суд постановил их снести. Но Севастопольский городской суд отменил решение и ничего сносить не стали.

Летом 2015 года пророссийский активист, московский муниципальный депутат Владимир Гарначук пытался осмотреть строительство на мысе Айя, но увидел лишь глухой высокий забор и охрану, что пообещала ему «не доехать до дома».
В январе 2016 года губернатор Сергей Меняйло (ныне — представитель Путина в Сибири) на пресс-конференции рассказал, что он добивается сноса забора вокруг виллы на мысе Айя, и заявил, что она может быть передана российским властям:
“Мы приостановили там все работы. Они (нынешние собственники) построили забор, там проходит альпинистская тропа. Мы подали в суд, чтобы забор снесли. Сейчас этим вопросом занимаются на федеральном уровне. Скорее всего, объект станет государственным имуществом. Дальнейшее предназначение будет решаться на государственном уровне”

Надо сразу сказать, что забор до сих пор не снесен, а слова Меняйло о “передачи властям России” надо читать буквально.
В феврале 2016 года ООО “Норд-2007” оформляет в Росреестре право собственности на земельные участки и здания на территории виллы. В мае 2016 года все объекты переходят в собственность компании ООО “Шанс”. Генеральным директором и владельцем ООО “Шанс” является “номинальщик” — Шипачева Ирина Сергеевна.

ООО “Шанс” зарегистрирована по адресу Санкт-Петербург 11-я В.О, д.38 вместе с ООО “Загородная среда”, конечный собственник которой — НП “Поддержка Предпринимательских Инициатив” Юрия и Бориса Ковальчуков (совладельцы банка “Россия”).

В 2015 году ООО “Шанс” обратилось с исками в арбитражные суды Севастополя и республики Крым с требованием снятия ареста с недвижимости. В иске речь шла о помещениях по адресам: Севастополь, ул. Ленина д.15; Симферополь, пр. Кирова, д. 36; Ялта, набережная им. Ленина, д. 3; Красноперекопск, ул. Менделеева, д. 25/1. В мае 2015 года ООО “Шанс” покупает у “Укрсоцбанка” за 326447 евро помещения площадью 524,9 кв.м. по адресу Севастополь, ул. Новикова, 12. По всем этим адресам открылись офисы банка “Россия”.

16 июня 2017 года ООО “Шанс” продает виллу на мысе Айя компании ООО “Берег”, а земельные участки под виллой, которые уже находятся в собственности у Российской Федерации, оформляются в аренду для “Берега”. Согласно данным Росреестра, строительство виллы на мысе Айя продолжается и выполнено уже на 70-90%.

ООО “Берег” было создано 31 мая 2017 года. Генеральный директор — Зайцев Павел Дмитриевич, который руководит и собственником “Берега” — АО “Голден гейт”. Также Павел Зайцев является:

- соучредителем НП “Возрождение морских традиций” вместе с членом совета директоров АБ “Россия” Дмитрием Мансуровым;

- генеральным директором НП “Развитие Рынка Эффективных Инвестиций” Геннадия Тимченко (совладелец банка “Россия”) и Петра Колбина (бывший мясник, бывший акционер Gunvor, еще один друг Путина с 1954 года);

- cоучредителем НП “Возрождение традиций и культуры загородного отдыха “Южный парк” вместе с Николаем Шамаловым (совладелец банка “Россия”).

Держателем реестра акционеров АО “ГОЛДЕН ГЕЙТ” является ООО “Центр Учета и Регистрации”, которая держит реестр акционеров банка “Россия” и принадлежит менеджерам банка.

Компании ООО “Берег” и АО “Голден гейт” зарегистрированы в Санкт-Петербурге, ул.Мира, 34А. Данное офисное здание принадлежит ООО “Волна”, здание находится в залоге у АБ “Россия” по ипотеке. ООО “Волна” через ООО “Икар” принадлежит Руднову Сергею Олеговичу, а ранее его отцу — Руднову Олегу. Руднов Олег — основатель Балтийской медиа-группы, друг Путина. С 2009 по 2012 год ООО “Волна” принадлежала Сергею Ролдугину (виолончелист, друг Путина) и Владиславу Копылову (соучредитель некоммерческого партнерства «Поддержка детского спорта»).
Муниципальный центр, 30.08.2017

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