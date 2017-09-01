Путин рассказал Оливеру Стоуну, как был сбит «Боинг» MH17 на Украине

Президент России Владимир Путин в разговоре с американским режиссером Оливером Стоуном рассказал, что за катастрофой рейса MH17 на Украине мог наблюдать диспетчер «испанского происхождения», который якобы видел рядом боевой самолет.





Эти слова приведены в полной версии разговора от 4 июля 2015 года, которую в сентябре 2017 года опубликуют в книге «Интервью с Владимиром Путиным». Отрывок приводит телеканал «Дождь», ознакомившийся с книгой до публикации.





«Насколько мне известно, сразу же после этой ужасной катастрофы один из украинских авиадиспетчеров, по-моему, он специалист испанского происхождения, объявил, что видел в коридоре гражданского самолета боевую машину. Никакой другой боевой машины, кроме украинской, там быть не могло», — заявил Путин.





Российский президент также рассуждает о том, что если бы пассажирский «Боинг» был сбит ракетой с земли, то это могло произойти только с позиций украинской армии. «Что касается систем „Бук“, которые наносят удары с земли, по данным наших специалистов и экспертов, и не только разведывательных служб, но и экспертов-баллистиков, удар был нанесен в хвост самолета», — говорит президент.



