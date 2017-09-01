Сечин решил утилизировать «Советский Союз»

Российский атомный ледокол «Советский Союз» будет утилизирован. С 2014 года планировалось восстановление ледокола под шельфовые проекты. Но затем западные страны ввели санкции против России в ответ на присоединение Крыма. .





В результате совместный проект «Роснефти» и американской ExxonMobil по освоению шельфа Карского моря был свернут и «Советский союз» остался «без работы», пояснил Рукша. Хотя в 2017 году глава «Роснефти» Игорь Сечин заявлял, что к проекту в Карском море могут вернуться в 2019 году.









Также неверными оказались предположения, что на «Советском Союзе» можно было организовать командный пункт арктической группировки Минобороны. Такое применение судна признали нецелесообразным.





Ранее сообщалось, что в 2016 году было принято решение вывести из эксплуатации реакторы «Советского Союза».

«Советский Союз» — четвертый атомный ледокол типа «Арктика». Он был спущен на воду в 1986 году и эксплуатировался до 2010 года. После этого ледокол перевели в резерв.