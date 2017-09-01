 Rambler's Top100
Кабаева родила второго ребенка от Путина
Французская вилла Людмилы Путиной (ФОТО)
Путин обвенчался с Алиной Кабаевой в Иверском монастыре
Секретная свадьба дочери Путина на курорте "Игора"
Самые свежие анекдоты про Путина и Медведева
Лениградская Правда
1 СЕНТЯБРЯ 2017, ПЯТНИЦА
info@lenpravda.ru
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
Сечин решил утилизировать «Советский Союз»
31.08.2017
Российский атомный ледокол «Советский Союз» будет утилизирован. С 2014 года планировалось восстановление ледокола под шельфовые проекты. Но затем западные страны ввели санкции против России в ответ на присоединение Крыма. 

В результате совместный проект «Роснефти» и американской ExxonMobil по освоению шельфа Карского моря был свернут и «Советский союз» остался «без работы», пояснил Рукша. Хотя в 2017 году глава «Роснефти» Игорь Сечин заявлял, что к проекту в Карском море могут вернуться в 2019 году.


Также неверными оказались предположения, что на «Советском Союзе» можно было организовать командный пункт арктической группировки Минобороны. Такое применение судна признали нецелесообразным.

Ранее сообщалось, что в 2016 году было принято решение вывести из эксплуатации реакторы «Советского Союза».
«Советский Союз» — четвертый атомный ледокол типа «Арктика». Он был спущен на воду в 1986 году и эксплуатировался до 2010 года. После этого ледокол перевели в резерв.

Сейчас в составе российского атомного ледокольного флота два двухреакторных судна типа «Арктика» («Ямал» и «50 лет Победы»), однореакторные «Таймыр» и «Вайгач», а также лихтеровоз-контейнеровоз «Севморпуть».

| | Поделиться

Новости
Сечин решил утилизировать «Советский Союз»
31.08.2017
Из-за санкций совместный проект «Роснефти» и американской ExxonMobil по освоению шельфа Карского моря был свернут и атомный ледокол «Советский союз» остался «без работы».
Путин рассказал Оливеру Стоуну, как был сбит «Боинг» MH17 на Украине
31.08.2017
Президент России Владимир Путин в разговоре с американским режиссером Оливером Стоуном рассказал, что за катастрофой рейса MH17 на Украине мог наблюдать диспетчер «испанского происхождения», который якобы видел рядом боевой самолет.
Крымская вилла Януковича отошла питерским (ФОТО)
30.08.2017, Муниципальный центр
Бывшая база отдыха была приватизирована семьей Януковичей в 2007 году одновременно с “Межигорьем”. После покупки по периметру был возведен забор, вырубались реликтовые деревья и началось строительство, которое сейчас контролируют братья Ковальчуки.
Дайджест федеральных СМИ
СБУ обвинила Дерипаску в уничтожении ЗАлКа
30.08.2017
Служба безопасности Украины (СБУ) накануне обвинила в умышленном уничтожении производственного комплекса Запорожского алюминиевого комбината (ЗАлК), оказался и президент ранее контролировавшего завод «Русал» Олег Дерипаска.
Африканский провал Потанина
11.08.2017
Чем закончилась экспансия в Африку для «Норильского никеля» и его гендиректора Владимира Потанина.
Иновационная школа жены Грефа
8.08.2017
Позволяет воспитывать потомков главы Сбербанка в однородной социальной среде.
Скрынник легализовала более 70 млн. долларов
8.08.2017
Арест, наложенный на 70 млн швейцарских франков на счетах Скрынник, был снят, а деньги, накопленные экс-министром в швейцарских банках, успешно легализованы.
Почему рухнул банк "Югра"
11.07.2017
Одним из заемщиков «Югры» оказалась фирма «Экипспорт», принадлежащая дочери замглавы ФСБ генерала Михаила Шекина Анастасии Задориной. «Экипспорт» получила в «Югре» кредит под залог швейных машинок, гладильных столов и термопрессов.
Дайджест СМИ Санкт-Петербурга
Новое дело «Балтстроя»
29.08.2017
Директора крупной санкт-петербургской компании «Балтстрой» Дмитрия Сергеева, получившего условный срок за хищение средств Минкульта, тут же задержали снова.
Испанская грусть Петрова и Малышева
16.08.2017, RussianGate
Как сложилась судьба лидеров питерских преступных группировок после их уголовного преследования в Испании.
Полтавченко болеет за "Ахмат"
14.08.2017
Спикером чеченского парламента Магомедом Даудовым («Лордом») обнародована видеозапись, в которой глава города трижды повторяет «Ахмат — сила!».
В "дочке" "Ленэнерго" вскрыли растрату
1.08.2017
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о растрате в СПбЭС после того, как новый акционер «Ленэнерго» выявил ущерб от действий предыдущих топ-менеджеров на 2 млрд руб.
Скигин и сыновья
19.07.2017
Проект по строительству платных переездов в Санкт-Петербурге, который оценивается в 8 млрд руб., реализует компания, о которой до мая 2017 года никто не слышал, связанная с семьей Дмитрия Скигина — знаковой фигуры петербургского бизнеса 1990-х.
Логин
Пароль
регистрация
забыли пароль?
Реклама на сайте

Архив Ленправды
Темы дня
2017
01 02 03 04 05 06
07 08
2016
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
02 03 06 07 08 09
10 11 12
2001
06 07 08 09 10 11
12
Дайджест СМИ
Санкт-Петербурга
2017
01 02 03 04 05 06
07 08
2016
01 03 05 06 08 09
10 11
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
Дайджест федеральных СМИ
2017
01 02 03 04 06 07
08
2016
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2001
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2000
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1999
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1998
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1997
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10
1996
01 02 03 05 07 08
09 10 11 12
1995
01 02 04 09 11
1994
07 08 09 10 11
1993
10 11
Загрузка...
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
© 2001-2008, Ленинградская правда
info@lenpravda.ru