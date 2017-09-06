Прокурор обнародовал в суде прослушку разговора Сечина и Улюкаева

В Замоскворецком суде Москвы зачитали расшифровку записи разговора между главой «Роснефти» Игорем Сечиным и экс-министром экономического развития Алексеем Улюкаевым в момент предполагаемой передачи взятки чиновнику в офисе «Роснефти» в ноябре 2016 года. Расшифровку записи зачитал прокурор.





Аудиозапись велась через специальное средство фиксации, которое было выдано Сечину. Глава «Роснефти» спрашивает, почему министр пришел без куртки, «холодно же», Улюкаев отвечает, что ему не холодно. Сечин извиняется за то, что «затянули выполнения поручения, собирали пока объем», и просит принести чай и "корзинку с колбасой".





Сечин докладывает Улюкаеву о деловых показателях «Роснефти», в частности, о капитализации. Улюкаев перебивает и отмечает, что «вы в 2,5 раза дешевле аналогов», Сечин соглашается с этим, но добавляет, что компания платит большие налоги. Также в разговоре обсуждается налоговая база и операционная доходность нефтяной компании.





Затем разговор переходит к конкурентам «Роснефти» на мировом рынке, Сечин говорит Улюкаеву, что надо «поддержать [индийский НПЗ] Essar Oil». Также в рамках разговора Сечин и Улюкаев затрагивают тему сланцевой нефти и соглашение о заморозке добычи нефти.





«Ну, в общем, мы потихонечку работаем», — заключает Сечин. Улюкаев отвечает, что «полностью на стороне Сечина» в вопросе налогов. После этого Сечин рассказывает о приватизации «Роснефти», Улюкаев отмечает, что «хотелось бы японце привлечь». «Индусы — это не то, от них ты ничего не получишь», — говорит министр.





В конце разговора глава «Роснефти» благодарит министра за визит: «Леша, ну спасибо, что зашел, знаю, у тебя сложный график».





Зачитанная прокурором стенограмма завершается следующим диалогом:





Сечин: Ты извини, что затянули, в командировке, туда-сюда. Пока собрали объем. Считай, задание выполнено. Вот, забирай. И ключ на всякий случай. "Корзиночку" забери...