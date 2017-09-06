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Медведев уволил главу Росгидромета за внезапность урагана
6.09.2017
После долгих споров о том, кто виноват во внезапности майского урагана, убившего в Москве и области 16 человек и покалечившего еще 200, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уволил главу Росгидромета Александра Фролова. Распоряжение об этом опубликовано на сайте правительства РФ.

В качестве формальной причины в документе указан возраст руководителя федеральной службы. "Освободить Фролова Александра Васильевича от должности (…) в связи с достижением предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе Российской Федерации", - говорится в документе.

Другим распоряжением на должность главы Росгидромета назначен Максим Яковенко, ранее занимавший пост заместителя руководителя службы.

Хотя формально увольнение связано с достижением чиновником предельного возраста нахождения на госслужбе, тем не менее отставка главы Росгидромета произошла через несколько дней после того, как Генпрокуратура выразила недовольство Министерством природы из-за неточных прогнозов стихийных бедствий и обвинила его в ненадлежащей работе системы наблюдения за состоянием окружающей среды.

Как рассказал "Коммерсанту" официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной, одной из причин катастрофических последствий стихийного бедствия 29 мая в московском регионе стал неточный прогноз, предоставленный Росгидрометом.

Генпрокуратура также порекомендовала главе Минприроды Сергею Донскому усилить контроль над деятельностью подведомственного министерству Росгидромета "по формированию государственной сети по наблюдению за состоянием окружающей среды и ее загрязнением". Сегодня государственная сеть мониторинга атмосферного воздуха, по данным Куренного, отсутствует в Адыгее, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Марий Эл, Чечне, Ненецком автономном округе, а также Алтайском крае.

В результате урагана, прошедшего по московскому региону 29 мая, было повреждено более 30 тысяч деревьев, свыше двух тысяч автомобилей, кровли сотен зданий, нарушено электроснабжение в жилых помещениях 18,3 тысячи граждан. По предварительным оценкам, размер причиненного ущерба составил около 200 миллионов рублей.

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