Журнал Focus оскорбил собаку Путина

В статье, посвященной канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, есть отрывок следующего содержания: «Конечно, она боится собаки Путина (по-немецки — Putins hund), но она точно не боится собаки-Путина (hund Putin)».





Посольство России в Германии призвало издание извиниться за публикацию, в которой президента России Владимира Путина сравнили с собакой.





В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал недопустимым опубликованное немецким изданием Focus оскорбительное высказывание о Владимире Путине.



Журналисты поинтересовались у Пескова, ознакомился ли президент с этой статьей.

"Дело в том, что упомянутое вами издание известно своей крайней субъективностью, во многом, что касается нашей страны, основанной на крайнем русофобстве, поэтому, скажем так, мы не проявляем большого интереса к информационной деятельности этого издания, не считаем это заслуживающим внимания источником", — сказал Песков.

"С другой стороны любое оскорбление, конечно, оно недопустимо. Скорее, это бросает тень на репутацию самого этого издания", — добавил он.





Представитель пресс-службы журнала Focus Алиса Вагнер заявила, что редакция не стремилась никого оскорбить.





«В основном это было ироничной игрой слов со словом "собака"… К сожалению, ирония этой фразы не может быть адекватно переведена на русский язык,— цитирует РБК представителя журнала Focus. Алиса Вагнер добавила, что «термин «собака» (der Hund) на немецком языке синонимичен выражению «крепкий орешек» (harter Hund)».



