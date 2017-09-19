Суд отклонил иск семьи Валленберга к ФСБ

Мещанский суд Москвы не стал удовлетворять иск племянницы шведского дипломата Рауля Валленберга к ФСБ России, сообщает «Интерфакс».





Племянница дипломата Мари Дюпои намеревалась получить от ФСБ документы, касающиеся его жизни после ареста в 1945 году. Валленберг, предположительно, скончался в 1947 году в тюрьме.



Адвокат Дюпои отметил, что она намерена обжаловать решение суда.





Племянница Валленберга Мари Дюпюи, заявила, что в российских архивах содержатся документы, имеющие прямое отношение к судьбе дипломата, спасшего жизни десятков тысяч венгерских евреев в период холокоста. По ее словам, ни семье, ни группе независимых экспертов не был предоставлен доступ к документам.



«Наши поиски ответов будут продолжаться до тех пор, пока мы не узнаем, что случилось с Раулем Валленбергом и почему», — заявила Дюпюи.





В ФСБ Reuters не ответили оперативно на запрос о комментарии.



