РЖД запустила движение грузовых поездов в обход Украины

В компании сообщили, что тестовая эксплуатация участка Журавка - Миллерово в Воронежской и Ростовской областях продолжается. Это позволит проверить готовность железнодорожной инфраструктуры, работу систем управления движением, а также подготовить локомотивные бригады.





После грузовых поездов по новой линии начнут курсировать и пассажирские поезда. Дату их запуска РЖД обещает озвучить позднее. До этого сообщалось, что движение в обход Украины начнется до конца октября. Протяженность новой линии составляет 137 километров. Построено семь новых станций: Зайцевка, Сергеевка, Сохрановка, Кутейниково, Виноградовка, Колодези и Боченково.



