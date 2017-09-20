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Лениградская Правда
20 СЕНТЯБРЯ 2017, СРЕДА
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РЖД запустила движение грузовых поездов в обход Украины
20.09.2017
В компании сообщили, что тестовая эксплуатация участка Журавка - Миллерово в Воронежской и Ростовской областях продолжается. Это позволит проверить готовность железнодорожной инфраструктуры, работу систем управления движением, а также подготовить локомотивные бригады.

После грузовых поездов по новой линии начнут курсировать и пассажирские поезда. Дату их запуска РЖД обещает озвучить позднее. До этого сообщалось, что движение в обход Украины начнется до конца октября. Протяженность новой линии составляет 137 километров. Построено семь новых станций: Зайцевка, Сергеевка, Сохрановка, Кутейниково, Виноградовка, Колодези и Боченково.

Не исключено, что с вводом в эксплуатацию этого участка время в пути для пассажиров сократится, так как линия построена с расчетом на запуск в дальнейшем скоростных поездов из Москвы в Адлер и далее в Крым.

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