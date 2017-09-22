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Лениградская Правда
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В Госдуме украли ставропольский хамон
22.09.2017
Столичные власти проводят проверку по факту кражи одного из экспонатов на выставке, проводившейся в здании Государственной думы. Добычей преступников стал сыровяленый свиной окорок (хамон).

Мясная продукция была выставлена на Охотном Ряду во время проведения презентации Ставропольского края, передает "Интерфакс". После окончания выставки, длившейся с 11-го по 15 сентября, ее организаторы недосчитались одного экспоната, свидетельствовавшего о способности отечественного сельского хозяйства развивать импортозамещение в условиях введения "антисанкций".

"К нам поступили сведения о том, что в ходе проведения выставки… был несанкционированно вынесен один из экспонатов - окорок, хамон", - сообщил источник в управлении государственной службы и кадров.

В ведомстве отметили, что разберутся, кто причастен к курьезному инциденту. При этом чиновники выразили уверенность, что дерзкую кражу не могли совершить сотрудники Госдумы.

Выставка-презентация Ставропольского края проводилась в холле между старым и новыми зданиями нижней палаты парламента. Экспозиция включала в себя натуральные продукты: виноград, яблоки, груши, мясные и молочные изделия, производимые на Ставрополье. Кроме того, в качестве угощения была предложена черная икра.

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