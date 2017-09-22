В Госдуме украли ставропольский хамон

Столичные власти проводят проверку по факту кражи одного из экспонатов на выставке, проводившейся в здании Государственной думы. Добычей преступников стал сыровяленый свиной окорок (хамон).



Мясная продукция была выставлена на Охотном Ряду во время проведения презентации Ставропольского края, передает "Интерфакс". После окончания выставки, длившейся с 11-го по 15 сентября, ее организаторы недосчитались одного экспоната, свидетельствовавшего о способности отечественного сельского хозяйства развивать импортозамещение в условиях введения "антисанкций".





"К нам поступили сведения о том, что в ходе проведения выставки… был несанкционированно вынесен один из экспонатов - окорок, хамон", - сообщил источник в управлении государственной службы и кадров.





В ведомстве отметили, что разберутся, кто причастен к курьезному инциденту. При этом чиновники выразили уверенность, что дерзкую кражу не могли совершить сотрудники Госдумы.



