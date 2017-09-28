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Кандидат Ковальчуков проиграл выборы президента РАН
27.09.2017
В Москве прошли выборы президента Российской академии наук (РАН), на них во втором туре победил доктор физико-математических наук Александр Сергеев. Считавшийся фаворитом гонки близкий к братьям Ковальчукам академик Владислав Панченко не смог пройти во второй тур.

Сергееву 62 года, он доктор физико-математических наук, начал работать в РАН в 1977 году сразу после окончания Государственного университета имени Лобачевского, с 2015 года руководил Институт прикладной физики. В своей программе Сергеев предложил создать при РАН попечительский совет во главе с президентом России, а также финансировать академию за счет налога на прибыль государственных сырьевых компаний. «Те богатства, те доходы, которые они сейчас имеют, вообще говоря, добыты трудом наших ученых», — заявил Сергеев 25 сентября, представляя академикам программу. Он также заявил, что в России наука «попала в долину смерти, когда государство не могло так финансировать, как раньше, а бизнес этого делать не стал». С 2013 года Сергеев входит в «Клуб 1 июля» и пользуется его поддержкой.

Владислав Панченко — глава Российского фонда фундаментальных исследований, а также руководитель Института молекулярной физики, который входит в состав исследовательского центра «Курчатовский институт». Центр возглавляет Михаил Ковальчук, вместе с братом Юрием (председателем совета директоров банка «Россия») входящий в ближний круг общения президента России Владимира Путина. Как пишет «Русская служба BBC», представляя свою программу 25 сентября, Владислав Панченко заявил, что РАН должна бороться с киберугрозами и помогать властям в борьбе с терроризмом. За Панченко в первом туре отдали 204 голоса из 1581, у него четвертое место.

Вместе с Сергеевым во второй тур вышел директор Института океанологии РАН Роберт Нигматулин. Представляя программу, он много критиковал ФАНО, а также вспоминал режиссера Кирилла Серебренникова. «Смотрите, как за него все артисты поднялись. А у нас несколько академиков подвергаются преследованию, и мы об этом не знаем. Мы должны мобилизоваться. Дальнейшее ослабление опасно… Мы должны вернуть ощущение счастья молодым, которые хотят заниматься наукой», — заявил он.

Другими кандидатами были гендиректор Всероссийского института авиационных материалов Евгений Каблов (предлагал создать при РАН совет, определяющий стратегию развития науки, а во главу поставить президента России) и руководитель зеленоградского НИИ молекулярной электроники Геннадий Красников (раскритиковал ФАНО и предложил отойти от «грантовой зависимости» в вопросах финансирования академии), они оказались, соответственно, на пятом (152 голоса) и третьем (269 голосов) местах.

Президент РФ Владимир Путин встретился с директором нижегородского Института прикладной физики РАН Александром Сергеевым, который накануне победил на выборах главы Российской академии наук. Путин лично сообщил ученому о подписании указа о его утверждении на новый пост, передает пресс-служба Кремля.

"Хотел бы попросить вас уделить необходимое внимание реализации стратегии, которая была принята некоторое время назад. Для этого, безусловно, нужно будет наладить деловые, очень хорошие отношения с различными уровнями государственной власти, с правительством, с администрацией", - заявил глава гсударства, обращаясь к Сергееву.

По словам президента, РАН под руководством нового руководителя нужно будет выстроить отношения с ФАНО. "Рассчитываю, что мы вместе с вами будем думать, как организовать эту работу. Если вы посчитаете необходимым, можно и нужно, конечно, думать над совершенствованием нормативно-правовой базы, которая гарантировала бы нам развитие академии как ведущей структуры в научной сфере", - продолжил Путин.

"Когда я упомянул о стратегии, если вы помните, мы договаривались о том, что по каждому ключевому направлению будет создан соответствующий совет. Думаю, было бы целесообразно, чтобы поставить эту работу на практический фундамент, создать координирующий орган во главе с вами и с привлечением, может быть, различных министерств и ведомств, межведомственный орган во главе с президентом академии наук, который координировал работу этих советов по ключевым направлениям развития науки", - добавил президент.

Сергеев, в свою очередь, поблагодарил Путина за личную встречу сразу на следующий день после выборов. "Когда я вчера уже как избранный президент выступал перед академией, я сказал: очень хорошо, что у нас выборы прошли совершенно демократично. Еще очень важно, что и власть тоже во всю эту предвыборную кампанию тоже вела себя очень демократично. Поэтому есть база для такого консенсуса, для того, чтобы мы сотрудничали", - добавил новый глава РАН.

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В Москве прошли выборы президента Российской академии наук (РАН), на них во втором туре победил доктор физико-математических наук Александр Сергеев. Считавшийся фаворитом гонки близкий к братьям Ковальчукам академик Владислав Панченко не смог пройти во второй тур.
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