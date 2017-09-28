Росгвардия закупает хрустальные погоны для своих генералов

Росгвардия планирует закупить 104 пары хрустальных погон за более чем полмиллиона рублей. Об этом говорится в материалах на сайте госзакупок.





Согласно документам тендера, на закупку 104 пар «хрустальных погон в подарочной упаковке» планируется потратить до 582 тысяч рублей, таким образом один подарок будет стоить 5600 рублей.



В ведомстве планируют закупить две пары погон «генерал-полковник», 20 пар погон «генерал-лейтенант» и 80 пар погон «генерал-майор».





Погоны должны быть упакованы в «бархатную коробку с механизмом открытия верхней крышки».



