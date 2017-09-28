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Лениградская Правда
28 СЕНТЯБРЯ 2017, ЧЕТВЕРГ
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Росгвардия закупает хрустальные погоны для своих генералов
28.09.2017
Росгвардия планирует закупить 104 пары хрустальных погон за более чем полмиллиона рублей. Об этом говорится в материалах на сайте госзакупок.

Согласно документам тендера, на закупку 104 пар «хрустальных погон в подарочной упаковке» планируется потратить до 582 тысяч рублей, таким образом один подарок будет стоить 5600 рублей.

В ведомстве планируют закупить две пары погон «генерал-полковник», 20 пар погон «генерал-лейтенант» и 80 пар погон «генерал-майор».

Погоны должны быть упакованы в «бархатную коробку с механизмом открытия верхней крышки».

«Хрустальные погоны – это традиционный и памятный подарок высшим офицерам, большинство из которых отдали служению Отечеству более 30 лет. Вручение символических погон является давней воинской традицией, которой придерживается и Росгвардия в поощрении своих высших офицеров», -- рассказали в ведомстве.

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