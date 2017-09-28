 Rambler's Top100
Самые свежие анекдоты про Путина и Медведева
Французская вилла Людмилы Путиной (ФОТО)
Секретная свадьба дочери Путина на курорте "Игора"
Кабаева родила второго ребенка от Путина
Кабаева произвела фурор в прозрачном платье (ФОТО)
Лениградская Правда
28 СЕНТЯБРЯ 2017, ЧЕТВЕРГ
info@lenpravda.ru
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
Россия и США создадут космическую станцию на орбите Луны
28.09.2017
27 сентября Россия и США подписали соглашение о совместной работе над созданием новой космической станции на орбите Луны. К участию в проекте допущены и другие страны, однако детали еще только обсуждаются. В «Роскосмосе» отмечают, что проект может потребовать серьезного пересмотра Федеральной космической программы до 2025 года.

О том, что главы космических агентств России и США договорились о совместной работе по созданию новой космической станции Deep Space Gateway на орбите Луны, стало известно 27 сентября. На Международном астронавтическом конгрессе, проходящем в Аделаиде (Австралия), руководитель «Роскосмоса» Игорь Комаров заявил, что первые модули станции могут быть выведены на орбиту в 2024–2026 годах.

«На первом этапе будем строить орбитальную часть с дальнейшей перспективой применения отработанных технологий на поверхности Луны и впоследствии Марса»,— сказал господин Комаров. По данным “Ъ”, в тот же день «Роскосмос» и NASA подписали сам документ. Проект готовился целый год: все это время стороны согласовывали мельчайшие детали предстоящего сотрудничества.

В NASA уже подтвердили факт подписания документа и уточнили, что решение совместно создавать новую космическую станцию на орбите Луны отражает общее видение освоения космоса профильными структурами двух стран.

Представители НАСА огласили подробности космической программы Deep Space Gateway, которая станет подготовительным этапом к марсианской миссии. В рамках этой программы будет освоено окололунное пространство, где астронавты должны построить и протестировать системы перед путешествием в глубокий космос, в том числе к Марсу. Здесь же проверят роботизированные миссии со спуском на лунную поверхность. Астронавты из окололунного пространства смогут в случае появления проблемы вернуться домой в течение несколько дней. С марсианской орбиты им добираться гораздо дольше, поэтому НАСА предпочитает сначала провести испытания на более близком расстоянии — около Луны.

Исследование окололунного пространства начнётся с первым запуском ракеты-носителя Space Launch System (SLS) с космическим кораблём Orion. Трёхнедельная исследовательская миссия называется Exploration Mission-1 (EM-1). Она будет беспилотной. Тем не менее, эта миссия должна стать замечательным событием для космонавтики, ведь предназначенный для людей космический корабль впервые в истории отлетит так далеко от Земли.

Запуск SLS с кораблём Orion состоится со стартового комплекса 39B на космодроме Космического центра им. Кеннеди, предположительно, в конце 2018 года. На орбите Orion расправит солнечные батареи и направится в сторону Луны. Импульс кораблю придаст промежуточная криогенная двигательная установка Interim Cryogenic Propulsion Stage (ICPS).
Дорога до Луны займёт несколько суток. По её окончании Orion отстыкуется от ICPS, а последний, в свою очередь, выпустит в космос несколько мини-спутников CubeSat. Вместе с космическим кораблём ракета SLS способна поднять на орбиту 11 мини-спутников размером по 6 юнитов каждый.

Предполагается, что одним из спутников в окололунном пространстве станет BioSentinel, который впервые за последние 40 лет вынесет в глубокий космос земную форму жизни. Цель научной программы BioSentinel — изучить влияние космической радиации на живые клетки в течение 18 месяцев работы спутника.

НАСА планирует войти в ритм и в 2020-е годы делать по одному запуску в год. Первый пилотируемый полёт намечен на август 2021 года.

Во время первых лунных миссий НАСА собирается не только проверить системы и доказать безопасность полётов, но и построить на лунной орбите космопорт Deep Space Gateway, который станет шлюзом для изучения лунной поверхности и промежуточным этапом перед отправкой астронавтов на Марс.

Здесь будет источник энергии, жилой модуль, модуль стыковки, шлюзовая камера, модуль логистики. Силовая установка будет использовать преимущественно электрическую тягу, чтобы удерживать позицию лунной станции или перемещаться на разные орбиты для разных миссий в окрестностях Луны, пишет НАСА.

Три основных модуля лунной станции — силовая установка, жилой модуль и модуль логистики — будут подняты на орбиту ракетой SLS и доставлены кораблём Orion.

На следующем этапе НАСА планирует разработку космического корабля Deep Space Transport (DST), специально предназначенного для полётов в дальнем космосе, в том числе к Марсу. Это будет многоразовый корабль на электрической и химической тяге. Корабль будет забирать людей с лунного космопорта, отвозить их на Марс или в другую точку назначения — а затем возвращать обратно к Луне. Здесь корабль может быть отремонтирован, заправлен — и отправлен в следующий полёт.

Тестирование корабля пройдёт в следующем десятилетии, а в конце 2020-х годов НАСА планирует провести годичные испытания Deep Space Transport с экипажем. Астронавты проведут 300-400 дней в окололунном пространстве. Эта миссия станет генеральной репетицией перед отправкой астронавтов на Марс. До настоящего времени рекорд по пребыванию в глубоком космосе составляет 12,5 суток для 17 членов экипажа Apollo.

| | Поделиться

Новости
Россия и США создадут космическую станцию на орбите Луны
28.09.2017
27 сентября Россия и США подписали соглашение о совместной работе над созданием новой космической станции на орбите Луны. К участию в проекте допущены и другие страны, однако детали еще только обсуждаются.
Росгвардия закупает хрустальные погоны для своих генералов
28.09.2017
Росгвардия планирует закупить 104 пары хрустальных погон за более чем полмиллиона рублей. В ведомстве планируют закупить две пары погон «генерал-полковник», 20 пар погон «генерал-лейтенант» и 80 пар погон «генерал-майор».
Кандидат Ковальчуков проиграл выборы президента РАН
27.09.2017
В Москве прошли выборы президента Российской академии наук (РАН), на них во втором туре победил доктор физико-математических наук Александр Сергеев. Считавшийся фаворитом гонки близкий к братьям Ковальчукам академик Владислав Панченко не смог пройти во второй тур.
Дайджест федеральных СМИ
Рекордная взятка в истории Минобороны
26.09.2017
В получении рекордной взятки в размере 368 млн. рублей следователи подозревают скромного полковника Александра Вакулина.
Почему рухнул RAMP
26.09.2017
ТАСС со ссылкой на МВД сообщил, что «в результате проведенных мероприятий» полицейским удалось прекратить деятельность крупнейшего русскоязычного даркнет-маркета психоактивных веществ RAMP (Russian Anonymous Marketplace). На самом деле речь шла не обо всей площадке, а о трех малоизвестных магазинах из нескольких сотен.
Cемья Мурова получила долю в порту "Бронка"
14.09.2017
Миллиардер Михальченко недавно передал часть своей доли в бизнесе, связанном с петербургским портом, семье Евгения Мурова, бывшего директора Федеральной службы охраны.
Ураган Ирма разрушил виллу Абрамовича
7.09.2017
Любимый остров Романа Абрамовича Сен-Барт (Сен-Бартелеми), где находится вилла олигарха, оказался «снесен» страшным ураганом Ирма.
Корзинка с колбасой «От Иваныча» (ФОТО)
6.09.2017
Это традиционный подарок от президента «Роснефти» Игоря Сечина. Делают их в специальном цеху.
Дайджест СМИ Санкт-Петербурга
Счетная Палата проверила Дамбу
21.09.2017
Директора Комплекса защитных сооружений от наводнений в СПб поймали на том, что он выписывал себе многомиллионные премии и летал в дорогие командировки.
Неочевидный губернатор
8.09.2017
Политологи называют выборы Карелии самыми конкурентными из всех губернаторских кампаний 2017 года. Против врио главы республики Артура Парфенчикова, который идет от "Единой России", выдвинулись кандидаты от КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России", "Родины", "Партии роста", "Патриотов России".
"ВИЧ-диссидентом" оказался священник
5.09.2017
10-летняя девочка Наташа, в конце августа умершая от ВИЧ, оказалась приемной дочерью священника Георгия Сычева - настоятеля трех храмов Санкт-Петербурга.
Приморский район – в лидерах!
4.09.2017
Север Петербурга стал лидером по строительству новых квартир и первым по спросу на вторичном рынке.
Новое дело «Балтстроя»
29.08.2017
Директора крупной санкт-петербургской компании «Балтстрой» Дмитрия Сергеева, получившего условный срок за хищение средств Минкульта, тут же задержали снова.
Логин
Пароль
регистрация
забыли пароль?
Реклама на сайте

Архив Ленправды
Темы дня
2017
01 02 03 04 05 06
07 08 09
2016
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
02 03 06 07 08 09
10 11 12
2001
06 07 08 09 10 11
12
Дайджест СМИ
Санкт-Петербурга
2017
01 02 03 04 05 06
07 08 09
2016
01 03 05 06 08 09
10 11
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
Дайджест федеральных СМИ
2017
01 02 03 04 06 07
08 09
2016
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2001
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2000
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1999
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1998
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1997
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10
1996
01 02 03 05 07 08
09 10 11 12
1995
01 02 04 09 11
1994
07 08 09 10 11
1993
10 11
Загрузка...
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
© 2001-2008, Ленинградская правда
info@lenpravda.ru