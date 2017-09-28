Россия и США создадут космическую станцию на орбите Луны

27 сентября Россия и США подписали соглашение о совместной работе над созданием новой космической станции на орбите Луны. К участию в проекте допущены и другие страны, однако детали еще только обсуждаются. В «Роскосмосе» отмечают, что проект может потребовать серьезного пересмотра Федеральной космической программы до 2025 года.





О том, что главы космических агентств России и США договорились о совместной работе по созданию новой космической станции Deep Space Gateway на орбите Луны, стало известно 27 сентября. На Международном астронавтическом конгрессе, проходящем в Аделаиде (Австралия), руководитель «Роскосмоса» Игорь Комаров заявил, что первые модули станции могут быть выведены на орбиту в 2024–2026 годах.





«На первом этапе будем строить орбитальную часть с дальнейшей перспективой применения отработанных технологий на поверхности Луны и впоследствии Марса»,— сказал господин Комаров. По данным “Ъ”, в тот же день «Роскосмос» и NASA подписали сам документ. Проект готовился целый год: все это время стороны согласовывали мельчайшие детали предстоящего сотрудничества.





В NASA уже подтвердили факт подписания документа и уточнили, что решение совместно создавать новую космическую станцию на орбите Луны отражает общее видение освоения космоса профильными структурами двух стран.



Представители НАСА огласили подробности космической программы Deep Space Gateway, которая станет подготовительным этапом к марсианской миссии. В рамках этой программы будет освоено окололунное пространство, где астронавты должны построить и протестировать системы перед путешествием в глубокий космос, в том числе к Марсу. Здесь же проверят роботизированные миссии со спуском на лунную поверхность. Астронавты из окололунного пространства смогут в случае появления проблемы вернуться домой в течение несколько дней. С марсианской орбиты им добираться гораздо дольше, поэтому НАСА предпочитает сначала провести испытания на более близком расстоянии — около Луны.





Исследование окололунного пространства начнётся с первым запуском ракеты-носителя Space Launch System (SLS) с космическим кораблём Orion. Трёхнедельная исследовательская миссия называется Exploration Mission-1 (EM-1). Она будет беспилотной. Тем не менее, эта миссия должна стать замечательным событием для космонавтики, ведь предназначенный для людей космический корабль впервые в истории отлетит так далеко от Земли.



Запуск SLS с кораблём Orion состоится со стартового комплекса 39B на космодроме Космического центра им. Кеннеди, предположительно, в конце 2018 года. На орбите Orion расправит солнечные батареи и направится в сторону Луны. Импульс кораблю придаст промежуточная криогенная двигательная установка Interim Cryogenic Propulsion Stage (ICPS).

Дорога до Луны займёт несколько суток. По её окончании Orion отстыкуется от ICPS, а последний, в свою очередь, выпустит в космос несколько мини-спутников CubeSat. Вместе с космическим кораблём ракета SLS способна поднять на орбиту 11 мини-спутников размером по 6 юнитов каждый.





Предполагается, что одним из спутников в окололунном пространстве станет BioSentinel, который впервые за последние 40 лет вынесет в глубокий космос земную форму жизни. Цель научной программы BioSentinel — изучить влияние космической радиации на живые клетки в течение 18 месяцев работы спутника.





НАСА планирует войти в ритм и в 2020-е годы делать по одному запуску в год. Первый пилотируемый полёт намечен на август 2021 года.



Во время первых лунных миссий НАСА собирается не только проверить системы и доказать безопасность полётов, но и построить на лунной орбите космопорт Deep Space Gateway, который станет шлюзом для изучения лунной поверхности и промежуточным этапом перед отправкой астронавтов на Марс.





Здесь будет источник энергии, жилой модуль, модуль стыковки, шлюзовая камера, модуль логистики. Силовая установка будет использовать преимущественно электрическую тягу, чтобы удерживать позицию лунной станции или перемещаться на разные орбиты для разных миссий в окрестностях Луны, пишет НАСА.





Три основных модуля лунной станции — силовая установка, жилой модуль и модуль логистики — будут подняты на орбиту ракетой SLS и доставлены кораблём Orion.



На следующем этапе НАСА планирует разработку космического корабля Deep Space Transport (DST), специально предназначенного для полётов в дальнем космосе, в том числе к Марсу. Это будет многоразовый корабль на электрической и химической тяге. Корабль будет забирать людей с лунного космопорта, отвозить их на Марс или в другую точку назначения — а затем возвращать обратно к Луне. Здесь корабль может быть отремонтирован, заправлен — и отправлен в следующий полёт.



