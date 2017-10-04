Медведев утвердил правила пользования кадилом

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев внес религиозные объекты в правила пожарной безопасности и, в частности, утвердил правила пользования кадилом. Соответствующее постановление, подготовленное МЧС России, опубликовано на сайте правительства.





Постановление от 28 сентября 2017 года "Правила противопожарного режима в Российской Федерации" были дополнены разделом "Объекты религиозного назначения", которые раньше не регламентировались противопожарными требованиями.

"Это необходимо для обеспечения пожарной безопасности при эксплуатации объектов религиозного назначения различных конфессий, при этом учтены особенности внутренних установлений религиозных организаций, соблюдаемых при совершении богослужений", - отмечается в документе.





"Разожженные кадила во время проведения богослужения могут быть поставлены только на негорючее основание в специально отведенном месте с отделкой из негорючих материалов. Расстояние от места установки разожженного кадила до предметов отделки помещения и интерьера, одежды и других предметов, выполненных из горючих материалов, должно быть не менее 0,5 метра", - сказано в постановлении, согласованном с Межрелигиозным советом России.





Кроме того, "запас горючих жидкостей в молельном зале должен быть в количестве, не превышающем суточную потребность, но не более", а именно: 20 литров для помещений с отделкой из негорючих материалов, пять литров для остальных помещений. Не допускается хранение горючих жидкостей в помещениях молельных залов в стеклянной таре. "Розлив горючих жидкостей в лампады и светильники должен осуществляться из закрытой небьющейся емкости", предписывает документ.

Документ запрещает монтировать вешалки для одежды прихожан и места для хранения одежды "в непосредственной близости (менее 1,5 метра) от подсвечников и источников открытого огня, от печей и вытяжек из печей".





Временно размещаемые в молельном зале горючие материалы (ели, сухая трава) должны находиться на расстоянии более 1,5 метра от источника открытого огня. Документ допускает "размещение травы по площади молельного зала в праздник Святой Троицы не более чем на одни сутки с дальнейшей заменой".



