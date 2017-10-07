Путин уволил 8 губернаторов за 12 дней

Президент России Владимир Путин продолжил череду увольнений губернаторов, начавшуюся 25 сентября, отправив в отставку главу Новосибирской области Владимира Городецкого.



Как и предыдущие семь губернаторов, 69-летний Городецкий ушел с формулировкой "по собственному желанию", следует из указа президента, опубликованного на сайте Кремля.



Исполнять обязанности до выборов в сентябре 2018 года будет 46-летний мэр Вологды Андрей Травников.

Фамилия Городецкого фигурировала в списках руководителей регионов, которые, по данным СМИ, должны были попасть под чистку Кремля этой осенью.



Он стал восьмым губернатором, уволенным за последние две недели. Первым 25 сентября стал 66-летний Николай Меркушкин, лишившийся поста главы Самарской области.





Эксперты связывали череду губернаторских отставок с подготовкой к президентским выборам в России, которые пройдут в 2018 году. Это демонстрация готовности власти к кадровому и поколенческому обновлению, говорил "Ведомостям" глава фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов, а запрос на обновление не будет предъявлен на президентских выборах.



Эксперты объясняют логику отставок так: в регионах, где накопилось недовольство губернаторами, перед президентскими выборами должны улучшиться настроения граждан.



Путин накануне снова заявил, что еще не решил, будет ли баллотироваться на очередной срок.



В большинстве случаев на смену губернатором-старожилом этой осенью приходили так называемые молодые технократы (то есть люди, которые в большей степени исполнители, чем политики).



Исключением стали Дагестан, где врио главы республики стал глава фракции "Единой России" в Госдуму, генерал МВД (ему 68 лет) и Красноярский край, где губернатором стал Александр Усс (62 года), долгое время занимавший пост спикера краевого парламента.



Седьмая отставка произошла накануне в Орловской области. Коммуниста Вадима Потомского там сменил другой член КПРФ 38-летний Андрей Клычков, который до сих пор был депутатом Мосгордумы.