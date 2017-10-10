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Володин поставил депутатов на счетчик
10.10.2017
С момента принятия решения о том, что депутаты Госдумы смогут пропускать пленарные заседания лишь по уважительным причинам (за пропуск по неуважительной положен штраф) и за свой счет, для бюджета Госдумы удалось сэкономить более 32 млн руб. Об этом журналистам на брифинге рассказал председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

«Сэкономили 32 млн 300 тыс. руб. Пока [деньги пошли] в казну [Госдумы]», — сказал Володин.

Спикер нижней палаты уточнил, что речь идет не о штрафах за прогулы, а именно о пропусках заседаний депутатами за свой счет.

Решение о штрафах за прогулы пленарных заседаний нижней палаты Госдума приняла в ноябре прошлого года. В соответствии с решением за каждое пропущенное без уважительной причины заседание из зарплаты депутата удерживается одна шестая часть (около 60 тыс. руб.). Если же депутат написал на имя председателя Госдумы заявление о пропуске за свой счет, то из зарплаты вычитается около 18 тыс. руб.

Отсутствующим считается депутат, ни разу не зарегистрировавшийся на заседании. Регистрация проходит три раза: в 10:00, в 12:30 и в 16:00. Решение о взыскании штрафа принимается комитетом по регламенту и размещается на сайте Думы, говорилось в поправках.

Кроме пропусков за свой счет, за которые депутаты платят, они также могут пропускать заседания по уважительной причине, скажем, предоставив справку о болезни. Среди тех, кто довольно часто пропускал пленарные заседания, певец Иосиф Кобзон, депутат-спортсмен Александр Карелин, парламентарии-бизнесмены.

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