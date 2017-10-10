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Лениградская Правда
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Матвиенко заявила об отказе России признавать решения ЕСПЧ
10.10.2017
Россия не будет признавать решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в том случае, если не сможет вернуться к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Депутаты ПАСЕ выбирают судей ЕСПЧ, объяснила свою позицию Матвиенко.

«И они уже хорошо осознают, что без участия российской делегации в голосовании все эти лица не будут полностью легитимными», — подчеркнула глава Совета Федерации, отметив, что это относится и к новому главе ПАСЕ, если он будет выбран без участия России.

Выборы председателя ассамблеи состоятся в январе 2018 года. С января 2016 года председателем был испанец Педро Аграмунт, в 2017 году он был переизбран, но 6 октября подал в отставку, сославшись на состояние здоровья.

С марта этого года украинская делегация и примкнувшие к ней депутаты требовали от Аграмунта подать в отставку. Поводом стала его поездка в Сирию в компании российских депутатов на российском самолете.

9 октября депутаты ПАСЕ в двух турах не смогли избрать председателя, который проработает до января следующего года, голосование продолжится 10 октября.

Говоря о ПАСЕ, Матвиенко сказала, что в составе ассамблеи есть «устоявшееся русофобское лобби», но абсолютное большинство парламентариев понимает, что ПАСЕ загнали в тупик.

Судьи ЕСПЧ избираются сроком на девять лет депутатами ПАСЕ, говорится в документах ассамблеи.

Российская делегация была лишена права голосовать в ПАСЕ в апреле 2014 года, в ответ на вхождение Крыма в состав России. Их также лишили возможности состоять в руководящих органах ассамблеи и миссиях наблюдателей на выборах. Права присутствовать на заседаниях и делать заявления делегацию не лишали. В

ответ российская делегация приостановила свое участие в сессиях сначала до конца 2015 года, а затем отказалась от участия в работе ассамблеи и в 2016–2017 годах. Свое возвращение к работе Москва увязывала с реформой ПАСЕ, в ходе которой члена ассамблеи должны были бы отказаться от лишения права голосовать как меры давления.

Летом 2017 года МИД России заявил, что Москва не будет платить взносы в Совет Европы «до безусловного восстановления в полном объеме полномочий делегации Федерального собрания РФ в ПАСЕ».

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