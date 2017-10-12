Чехия экстрадирует в Россию бывшего начальника спецгаража Путина

Власти Чехии одобрили экстрадицию в Россию бывшего гендиректора ФГУП "Транспортный комбинат "Россия" Александра Николаева, в отношении которого возбуждено уголовное дело за получение взятки в размере 5 млн рублей при капитальном ремонте знаменитого закрытого правительственного спецвокзала, обслуживающего первых лиц стран, включая президента Владимира Путина.





Как сообщает РАПСИ со ссылк ой на чешскую газету "Право", решение об экстрадиции Николаева в Россию принял министр юстиции Чехии Роберт Пеликан. По его словам, местные власти не нашли никаких обстоятельств, препятствующих экстрадиции российского экс-чиновника.





Пльзеньский судья Павел Файт, в свою очередь, заявил, что Николаева передадут России под гарантии соблюдения всех прав и свобод человека во время судебного процесса. В противном случае это послужит поводом Чехии и другим государствам не выполнять подобные запросы из Москвы в будущем, отмечает портал Around Prague.





Ранее чешские власти отказали Николаеву в предоставлении политического убежища. Экс-чиновник вместе с семьей бежал из РФ в Карловы Вары в 2014 году вскоре после того, как он был обвинен в хищениях бюджетных средств в особо крупном размере.





Николаев был арестован в аэропорту Карловых Вар в январе 2016 года по запросу Москвы. В ноябре чешский суд принял постановление об экстрадиции россиянина. После этого слово оставалось за министром юстиции, который в итоге подтвердил решение суда в отношении российского экс-чиновника. Николаев, которому не удалось получить политическое убежище в Чехии, отрицает все обвинения и считает себя "жертвой новой волны политических репрессий".





В прошлом году телеканал РЕН ТВ сообщил о том, что Николаев является фигурантом уголовного дела из-за получения взятки в размере 5 млн рублей. По версии следствия, экс-руководитель ФГУП "Транспортный комбинат "Россия" потребовал от бизнесмена построить ему на даче баню. В ответ на эту услугу Николаев заключил с коммерсантом госконтракт на капитальный ремонт знаменитого закрытого правительственного спецвокзала.





"До последнего времени Николаев находился в розыске по другому уголовному делу - за хищения при ремонте перрона и здания вокзала. Общая сумма бюджетных средств, выделенных на ремонт, составила 4 млрд рублей", - рассказывал журналистам летом прошлого года осведомленный источник.





Николаев еще в 2009-2011 годах активно вел переговоры с бизнесменом Игорем Жмаевым, руководившим компанией ООО "СПК Стройсервис - XXI". Чиновник предлагал коммерсанту госконтракт на общую сумму в 250 млн рублей в обмен на необычную услугу - построить ему баню на даче в Щелковском районе Подмосковья. При этом сумма расходов на строительство бани составила более 5 млн рублей.





Транспортный комбинат "Россия" - Федеральное государственное бюджетное учреждение, в ведении которого находится главный спецгараж, судно специального назначения "Россия", а также железнодорожный вокзал, расположенный в Индустриальном переулке. Спецвокзал, который известен также под названиями ВЧ-4, "Брежневский вокзал" и "вокзал Ким Чен Ира" построен в 1974 году.



