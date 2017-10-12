Осеевский решил продать здание Центрального телеграфа в Москве

Государственная компания «Ростелеком» планирует продать здание Центрального телеграфа на Тверской улице в Москве.

Президент компании Михаил Осеевский сообщил, что в «Ростелекоме» уже обсуждали идею с крупными игроками рынка недвижимости, «у которых есть видение», что можно сделать со зданием телеграфа. Один из вариантов – это создание многофункционального комплекса, который будет включать и торговые зоны, и гостиницы, и апартаменты, и рестораны, сообщает «Прайм».





Акционеры «Ростелекома» договорились о выводе из здания телеграфа технологического оборудования и разделе компании «Центральный телеграф» на два направления – операционное и владение недвижимостью.





«Принципиально уже сегодня мы понимаем, что интегрируем бизнес ПАО «Центральный телеграф» в макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком», а потом сосредоточимся на структурировании сделки с недвижимостью», – отметил Михаил Осеевский.



