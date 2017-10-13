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МВД возбудило дело о хищении при поставках пайков для Росгвардии
13.10.2017
МВД возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере при поставках пайков для Минобороны и Росгвардии, поставщиками пайков выступали Барышский мясокомбинат (БМК) и компания-посредник «Оборонпродкомплект». Дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере) следственный департамент МВД возбудил 27 сентября этого года. Предполагается, что мошенничество было совершено по предварительному сговору группой лиц более десяти человек.
Барышский мясокомбинат (БМК) основан в 1958 году. Он производит и поставляет мясные и мясо-растительные консервы, индивидуальные рационы питания для нужд Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, ФСО и СВР, сказано на сайте компании. Блокирующим пакетом (26%) БМК владеет компания «Военторг», 100% которой принадлежит холдингу Минобороны «Гарнизон» (бывший «Оборонсервис»). БМК имеет аккредитацию Федерального агентства по государственным резервам. По итогам 2015 года согласно данным «СПАРК-Интерфакса» выручка компании составила 618 млн руб., чистая прибыль — около 16 млн руб. Директор комбината — Александр Котлинский.
Компания «Оборонпродкомплект» была зарегистрирована в 2013 году в подмосковном Одинцово, учредители — Людмила Атрощенко, Денис Баринов и Олег Чугунов. С мая 2017 года 100% ее акций принадлежит компании «Кайта Партнершип Лимитед», зарегистрированной на территории Великобритании, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Выручка компании по итогам 2014 года (более поздние данные отсутствуют) составила около 233 млн руб., чистая прибыль — около 5 млн руб. Основной вид деятельности «Оборонпродкомплекта» — оптовая торговля мясом и мясными продуктами. Сейчас идет процесс ликвидации компании, руководителем ликвидационной комиссии назначена Любовь Исаншина.
Уголовное дело состоит из двух эпизодов, сообщили два источника РБК. Первый касается мошенничества при поставке пайков для Росгвардии: в период с февраля по декабрь 2015 года, завысив стоимость поставки пайков, подозреваемые предположительно похитили бюджетные средства на сумму не менее 98 млн руб., рассказал собеседник, близкий к Минобороны, и подтвердил источник, близкий к МВД. Во втором, по словам источников, речь идет о мошенничестве при поставках пайков для Минобороны на сумму не менее 122 млн руб.
Основанием для возбуждения уголовного дела стали проверки Главной военной прокуратурой произведенных Барышским мясокомбинатом пайков, поставленных в Росгвардию и Минобороны, которые показали, что часть данной продукции «в пищу не пригодна», пояснил РБК собеседник, близкий к МВД. Проверки проводил первый заместитель главного военного прокурора генерал-лейтенант Андрей Никулищин: в августе этого года он ушел на пенсию по выслуге лет.
В 2015 году МВД заключило контракт с ООО «Оборонпродкомплект» на поставку свыше 1 млн пайков для внутренних войск МВД (с апреля 2016 года переданы Росгвардии). Сумма контракта составила 680 млн руб, производителем продукции был Барышский мясокомбинат. Как установила Главная военная прокуратура, пайки содержали продукты, «употребление которых в пищу не допускается». В частности, в сыре плавленом стерилизованном превышено содержание белка; масла, использованные в консервах, не соответствовали требованиям «о безопасности молока и молочной продукции». В паштете «Нежный» и каше гречневой с говядиной обнаружены ДНК курицы и камедь рожкового дерева. Это показала выборочная проверка пяти партий индивидуальных рационов питания суммарным объемом 189 тыс. комплектов на сумму более 110 млн руб. Такой вывод содержался в постановлении Никулищина о направлении материалов проверки в органы предварительного следствия от 2 июня 2017 года.
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