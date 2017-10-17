Путин ввел санкции против КНДР

Россия ввела санкции в отношении КНДР в соответствии с резолюцией Совбеза ООН, принятой в ответ на проведение Пхеньяном ракетно-ядерных испытаний. Соответствующий указ был пописан президентом РФ Владимиром Путиным.
Вводимые ограничения, в частности, предполагают приостановку научно-технического сотрудничества России с КНДР. «Следует приостановить научно-техническое сотрудничество с лицами или группами лиц, представляющими Корейскую Народно-Демократическую Республику», — говорится в документе, подписанном президентом.
В тексте указа уточняется, что эти ограничения не касаются обменов в области медицины, а также в области ядерной науки и техники, аэрокосмического машиностроения или передовых производственных технологий, «если такое сотрудничество не будет способствовать развитию ядерной программы КНДР или ее программы по баллистическим ракетам».
В подписанном Путиным указе оговаривается запрет на вход в российские морские порты северокорейским суднам, связанным с ядерной программой. Такие судна будут лишаться государственной регистрации в России, после чего им будет предписано проследовать в надлежащие порты, определенные специальным комитетом.
Отныне КНДР также запрещено использовать недвижимое имущество на территории РФ в целях, не связанных с дипломатической и консульской деятельностью, а количество банковских счетов на каждое консульское либо дипломатическое учреждение Северной Кореи в России будет сокращено до одного.
В соответствии с указом об ужесточении санкций против КНДР существующие на территории этой страны представительства и филиалы российских банков будут закрыты. Под запретом оказалась также государственная и частная финансовая поддержка торговле с Северной Кореей, включая экспортные кредиты.
Кроме того, российским физическим и юридическим лицам теперь запрещено покупать в КНДР медь, никель, серебро и цинк. Им также запрещается продавать или поставлять в Северную Корею вертолеты и морские суда.