Путин ввел санкции против КНДР

Россия ввела санкции в отношении КНДР в соответствии с резолюцией Совбеза ООН, принятой в ответ на проведение Пхеньяном ракетно-ядерных испытаний. Соответствующий указ был пописан президентом РФ Владимиром Путиным.



Вводимые ограничения, в частности, предполагают приостановку научно-технического сотрудничества России с КНДР. «Следует приостановить научно-техническое сотрудничество с лицами или группами лиц, представляющими Корейскую Народно-Демократическую Республику», — говорится в документе, подписанном президентом.





В тексте указа уточняется, что эти ограничения не касаются обменов в области медицины, а также в области ядерной науки и техники, аэрокосмического машиностроения или передовых производственных технологий, «если такое сотрудничество не будет способствовать развитию ядерной программы КНДР или ее программы по баллистическим ракетам».





В подписанном Путиным указе оговаривается запрет на вход в российские морские порты северокорейским суднам, связанным с ядерной программой. Такие судна будут лишаться государственной регистрации в России, после чего им будет предписано проследовать в надлежащие порты, определенные специальным комитетом.





Отныне КНДР также запрещено использовать недвижимое имущество на территории РФ в целях, не связанных с дипломатической и консульской деятельностью, а количество банковских счетов на каждое консульское либо дипломатическое учреждение Северной Кореи в России будет сокращено до одного.





В соответствии с указом об ужесточении санкций против КНДР существующие на территории этой страны представительства и филиалы российских банков будут закрыты. Под запретом оказалась также государственная и частная финансовая поддержка торговле с Северной Кореей, включая экспортные кредиты.



